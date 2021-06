Tour de France : Poels et Haig mèneront Bahrain Victorious, Padun absent

« L'équipe arrive sur le Tour après de belles performances »

La composition de Bahrain Victorious pour le Tour de France

Le Tour de France se rapproche à grands pas. Comme de tradition, les différentes formations qui y prendront part profitent des quelques jours qui le précèdent pour présenter leurs effectifs respectifs. Pour rappel, l'édition 2021 de la prestigieuse épreuve de cyclisme aura lieu du samedi 26 juin au dimanche 18 juillet prochains. Ce vendredi, c'était notamment le cas de l'équipe Bahrain Victorious.. Ces derniers joueront très certainement le classement général. De son côté, l'Italien Sonny Colbrelli sera, quant à lui, bel et bien chargé de remporter le maximum d'étapes possibles. De plus, le Transalpin devrait également jouer sa carte dans la conquête du maillot vert de meilleur sprinteur.Outre ces trois noms précédemment cités, on retrouvera également, au sein de cette formation, l'Espagnol Pello Bilbao, le Slovène Matej Mohoric, le Belge Dylan Teuns, le Britannique Fred Wright sans oublier l'Autrichien Marco Haller. En revanche,, alors que le contraire aurait pu être attendu. Dans le communiqué de presse de l'équipe accompagnant l'annonce de cette sélection, Roger Hammond, le directeur de la performance de la formation Bahrain Victorious, s'est exprimé et il a ainsi notamment déclaré : « L'équipe arrive sur le Tour après de belles performances. Notre sélection de coureurs nous met en bonne position pour nous battre pour le classement général et être proactifs sur les autres étapes. »: Pello Bilbao (ESP), Sonny Colbrelli (ITA), Jack Haig (AUS), Dylan Teuns (BEL), Wout Poels (PBS), Matej Mohoric (SLO), Fred Wright (GBR), Marco Haller (AUT).