Tour de France : Pinot veut être de la partie et le fait savoir

Thibaut Pinot sera-t-il présent au Tour de France ? C'est une question sans réponse pour le moment mais le coureur français de la Groupama-FDJ a bien fait savoir qu'il souhaite participer à cette Grande Boucle 2023. Ainsi, Pinot vient de terminer le Giro à la 5e place, avec le maillot de meilleur grimpeur sur le dos, et il a impressionné durant les trois semaines de course en Italie. Le Franc-comtois, qui vit sa dernière saison en professionnel, est arrivé deuxième lors de deux étapes de cette édition du Giro et il a donc enregistré son sixième top 10 dans un Grand Tour en carrière. Forcément, cela lui donne envie d'être présent sur le Tour de France, qui va démarrer le 1er juillet prochain, et il l'a fait savoir au micro d'Eurosport lors de l'arrivée du Giro à Rome.

"La décision ne m’appartient pas"

"C’est une bonne question. J’espère que j’aurai des réponses rapidement. J’ai envie d’être sur le Tour pour ma dernière année, avec les jambes que j’ai. Je n’ai plus rien à prouver, j’ai fait un Top 5 sur le Giro, je suis motivé, j’ai envie d’aider l’équipe. En tout cas, j’ai envie d’y être. La décision ne m’appartient pas. Qu’elle soit positive ou négative, j’espère que ce sera rapidement parce que j’ai besoin de me projeter sur la suite de ma saison", a confié Pinot, désireux de pouvoir vivre un dernier Tour de France, qui serait son 10e, avant de raccrocher le vélo.

Mais le directeur sportif de la Groupama-FDJ, à savoir Sébastien Joly, n'a pas donné de réponse concernant une participation de Pinot à ce Tour de France. "Vous imaginez bien que ce n’est pas à moi de me prononcer sur le sujet. Il y a des discussions actuellement, Thibaut en a envie. Il a surtout besoin de récupérer. Marc (Madiot, patron de l’équipe, ndlr) lui a dit qu’il lui donnerait une réponse rapidement pour qu’il puisse bien se préparer. Donc voilà, il y a des discussions mais ce n’est pas d’actualité", a-t-il confié. Il faudra donc attendre avant de savoir si Pinot sera présent à Bilbao le 1er juillet prochain pour le coup d'envoi de cette Grande Boucle 2023.