Tour de France : Pinot confirme qu'il ne disputera pas l'édition 2021

La première partie de la saison 2021 de Thibaut Pinot sera consacrée à un très grand objectif : le Giro 🇮🇹 pic.twitter.com/TAGQBwNrC7

— Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) January 19, 2021

Un parcours 2021 davantage destiné à un coureur complet ?

L'information avait circulé ces derniers jours, c'est désormais officiel. Thibaut Pinot ne disputera pas le Tour de France 2021. C'est d'ailleurs lui-même qui l'a confirmé, ce mardi, lors de la conférence de rentrée de son équipe actuelle, à savoir la Groupama-FDJ. En effet, à ce sujet, le principal intéressé, qui privilégiera donc bel et bien le Tour d'Italie, a ainsi notamment déclaré, dans des propos relayés par Cyclismactu : «C'est une décision mûrement réfléchie, je pense que c'était le moment pour moi de retourner au Tour d'Italie. »



Il y a quelques semaines de cela, lors de la présentation officielle du parcours de l'édition 2021 du Tour de France, le Français avait alors déclaré : « Je trouve que c’est un parcours vraiment classique. Ça faisait plusieurs années qu’on n’en avait pas eu un comme cela, avec pas mal d’étapes pour les sprinteurs et les puncheurs. Il y aura assez peu de montagne dans la première partie, mais l’étape de Tignes est sympa et les Pyrénées seront assez dures. Il y aura également pas mal d’étapes où le vent pourra être piégeux. C’est un parcours vraiment différent des dernières années, moins adapté aux grimpeurs et plus fait pour les coureurs complets, notamment avec ces deux contre-la-montre. Après, il faudra le regarder en détail, mais ça reste quand même un parcours intéressant. »

Démare sera bien là sur le Tour 2021

Par conséquent, pour cette future édition du Tour de France, la formation Groupama-FDJ misera sur David Gaudu mais aussi et surtout sur son sprinteur vedette Arnaud Démare., je rêve de reproduire ce qu'on a pu faire sur le Giro. C'est possible, avec d'excellentes jambes c'est envisageable. Avant ça, il y aura une grosse reprise au Tour de Valence, puis au Tour de La Provence et sur Paris-Nice, je reprends très costaud. »