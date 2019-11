Tour de France : Mathieu van der Poel pourrait participer en 2021

Vainqueur de onze courses ou étapes cette saison, dont l’Amstel Gold Race, A Travers les Flandres ou le Tour de Grande-Bretagne, Mathieu van der Poel est assurément la révélation de l’année 2019 sur route, lui qui était auparavant surtout connu pour ses performances en cyclo-cross et en VTT. Le petit fils de Raymond Poulidor, qui fêtera ses 25 ans en janvier prochain, a crevé l’écran, au sein de l’équipe Corendon-Circus, qui évolue en Continental Pro (la D2 du cyclisme) et les fans de cyclisme espèrent désormais le voir sur un Grand Tour. Cela devrait être le cas sur la Vuelta en 2020, mais pour le Tour de France, il faudra sans doute attendre une année supplémentaire, comme il l’a fait savoir à un site néerlandais.

Les JO et la Vuelta en 2020 ?

« L’année prochaine je ne courrai pas le Tour de France car je veux participer aux Jeux Olympiques (en VTT, ndlr) et les deux événements ne coïncident pas bien au calendrier (arrivée du Tour le 19 juillet à Paris, épreuve olympique de VTT le 27 juillet à Tokyo, ndlr). Peut-être que je participerai à la Vuelta (qui commencera le 14 août à Utrecht, ndlr), c’est une option, mais je n’ai pas encore étudié ça. Il se peut que je fasse le Tour en 2021, mais je n’ai encore rien décidé », a déclaré natif de Kapellen. S’il veut participer au Tour, il faudra une invitation pour l’équipe Corendon-Circus, avec qui il est sous contrat jusqu’à fin 2020.