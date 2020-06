Tour de France : Mas va se servir de l’expérience Alaphilippe 2019

Suite aux départs de Nairo Quintana et Mikel Landa, la formation espagnole Movistar a décidé de miser cet hiver sur un autre coureur pour les Grands Tours, en plus de l’inamovible Alejandro Valverde, membre de l’équipe depuis toujours : Enric Mas. Le grimpeur espagnol sera d’ailleurs le co-leader de l’équipe avec Valverde sur le prochain Tour de France, qui se déroulera du 29 août au 20 septembre sur un parcours très montagneux. Pour briller sur la Grande Boucle, dont il a terminé à la 22eme place l’an passé, le Majorquin de 25 ans va s’aider de son expérience de 2019, lorsqu’il était l’équipier Julian Alaphilippe chez Deceuninck-Quick Step, l’équipe qui l’a fait débuter au niveau professionnel.

Mas : "Quelque chose d'unique en 2019"

« C’était quelque chose d’unique, une expérience qui m’a réellement fait apprendre. Avoir le maillot jaune pendant si longtemps dans l’équipe avec Julian (14 jours au total, ndlr) signifie que j’ai eu beaucoup de temps pour absorber chaque détail que cela implique. Pas simplement au niveau de la course, mais aussi en dehors du vélo : la nutrition, les responsabilités auprès des médias, etc… Pour cette année, ça devrait être très utile », a déclaré Enric Mas lors d’une conférence de presse vidéo. Mais en 2020, il ne devra pas se contenter d’être l’équipier de luxe en montagne, mais le co-leader capable de monter sur le podium final, comme il l’avait fait en 2018, lorsqu’il avait terminé deuxième de la Vuelta derrière Simon Yates.