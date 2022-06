Tour de France / Lotto-Soudal : Une équipe autour d'Ewan

Gilbert, douzième participation



L'équipe Lotto pour le Tour de France

Une formation dévouée pour le sprint. Ce mercredi, l'équipe belge Lotto-Soudal a dévoilé le nom des huit coureurs qui seront au départ du côté de Copenhague au Danemark, pour débuter l'édition 2022 du Tour de France, qui se déroulera entre le vendredi 1er et le dimanche 24 juillet prochains. Cette formation sera centrée autour du sprinteur australien Caleb Ewan, pour tenter de remporter le plus d'étapes possibles.Toutefois, l'an passé et même dès la troisième étape, l'Australien avait alors dû renoncer à l'édition 2021, après une très lourde chute. Dans le communiqué officialisant cette nouvelle, John Lelangue, qui n'est autre que le directeur de cette formation belge a ainsi notamment déclaré, à propos de son coureur : "Il est l'un des coureurs les plus rapides du peloton et il représente notre meilleure chance de victoire."Aux côtés du sprinteur, on retrouvera donc sept autres éléments, à savoir les Belges Frederik Frison, Philippe Gilbert, pour une douzième participation, avec une victoire d'étape et un maillot jaune porté en 2011, et qui fêtera ses 40 ans le 5 juillet, Brent Van Moer, Florian Vermeersch, deuxième de l'édition 2021 de Paris-Roubaix mais qui découvre le Tour de France, ainsi que Tim Wellens."Philippe Gilbert, Andreas Kron et Tim Wellens ont eux montré qu'ils étaient en forme ces dernières semaines. On pourra compter sur eux dans les étapes plus vallonnées et ils pourront jouer leur carte dans les échappées", a également expliqué Lelangue.Caleb Ewan (AUS), Frederik Frison (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Reinardt Janse van Rensburg (RSA), Andreas Kron (GER), Brent Van Moer (BEL), Florian Vermeersch (BEL), Tim Wellens (BEL).