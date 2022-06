Tour de France : « L’Etape en blanc » est de retour

Une animation au départ, trois autres sur le parcours



Krys, partenaire du maillot blanc qui récompense le meilleur coureur de moins de 26 ans sur le Tour de France, relancera en effet, et ce pour la deuxième année de suite (la première édition avait eu lieu en 2021), « l’Etape en blanc ». Comme la saison dernière (le 6 juillet à l’époque), l’ensemble des spectateurs massés au bord de la route sera invité dans le cadre de cette action inédite de soutien à la jeunesse organisée en partenariat avec l’Afev (qui œuvre pour la réussite scolaire) des Hauts de France (1 400 étudiants bénévoles, 1 345 enfants et jeunes accompagnés) àLe tout le 5 juillet, jour de la publication des résultats du baccalauréat. En 2021, Krys, qui voit dans ce maillot blanc du meilleur jeune du Tour un message d’encouragement aux jeunes Français à croire en eux et à faire preuve d’audace pour révéler leur potentiel et voir leur avenir avec optimisme,Cette année, Krys souhaite mettre la barre encore plus haut. C’est dans ce sens que Krys distribuera de nouveau ses t-shirts « l’Etape en blanc » tout au long de la route et encouragera tout le public à le porter. C’est également dans le but de financer davantage encore que trente mille heures de soutien scolaire – et de rappeler à tous les jeunes que la réussite scolaire ne se joue pas uniquement le jour des résultats du bac - queSous la coupe du célèbre Youtubeur Hugo Décrypte et sur fond de hashtag #PorterLaJeunesse, un rassemblement d’une centaine de personnes au départ sur la plage de Malo-les-Bains formera tout d’abord le message géant « Porter la jeunesse ». Au KM2, à Leffrinckoucke (59), 200 jeunes de l’Afev formeront ce même message géant « Porter La Jeunesse ». Même chose au KM160, à Bazinghen (62), où là encore, 200 jeunes de l’Afev inviteront via une immense banderole à « Porter La Jeunesse ». Au KM97, à Nielles-lès-Bléquin (62), un maillot blanc géant sera quant à lui posé devant l’église du village. Des manifestations dont le directeur de l’Afev Christophe Paris se réjouit avant l’heure. « Cette deuxième édition permet d’installer ce rendez-vous comme une grande étape de la réussite scolaire pour tous les enfants et pour l’engagement bénévole de milliers d’étudiants, bref une grande boucle de solidarité éducative ! Nos jeunes sont toutes et tous impatients de participer activement à cette journée, qui promet d'être festive et solidaire ! Grâce aux dons récoltés à cette occasion, nous espérons pouvoir dépasser les 2 000 enfants aidés dès septembre 2022 dans la région des Hauts-de-France et dépasser les 20 000 enfants dans toute la France ! »« Accompagner la réussite de la jeunesse est une valeur que nous portons très à cœur chez Krys. Nous avons l’ambition de soutenir les jeunes pour qu’ils puissent regarder leur avenir avec optimisme. Nous souhaitons mobiliser le plus grand nombre possible de personnes et contribuer, aux côtés de l’Afev, à la réussite scolaire de tous. Un seul message : le 5 juillet portons le tee-shirt « l’Étape en Blanc » ! Portons la jeunesse ! »