Tour de France : Les équipes TotalEnergies et B&B Hotels invitées

depuis Copenhague (Danemark). Sans surprise, les équipes TotalEnergies et B&B Hotels ont rejoint les formations déjà connues pour participer à cette 109eme édition de la Grande Boucle. L'organisateur ASO a communiqué vendredi les 22 équipes retenues et comme il fallait s'y attendre, TotalEnergies et B&B Hotels sont venus compléter la liste des formations françaises aux côtés de celles qui étaient déjà assurées d'être du rendez-vous, à savoir AG2R Citroën, Cofidis, Groupama-FDJ et Arkea-Samsic, également qualifiée déjà suite à la disparition de l'équipe Qhubeka. L'ex-formation sud-africaine présente en World Tour avait en effet profité à l'équipe belge Alpecin Fenix chère à Mathieu van der Poel, au même titre qu'elle a donc fait le bonheur, par ricochet, du grimpeur colombien Nairo Quintana et de ses coéquipiers de l'équipe bretonne.TotalEnergies et B&B Hotels ont, eux, bénéficié des deux dernières invitations en possession des organisateurs. La première, managée par Jean-René Bernaudeau depuis ses débuts, n'a plus manqué une édition du Tour de France depuis 2000. Habituée de l'événement, elle se nommait à l'époque l'équipe Bonjour. Jérôme Pineau et les siens ont dû attendre plus longtemps pour découvrir l'épreuve. La première participation de B&B Hotels à la Grande Boucle remonte en effet à deux ans, en 2020. Et pour cause, puisque la formation dont Bryan Coquard défend notamment les couleurs a vu uniquement le jour en 2018. A noter que si 23 équipes avaient exceptionnellement disputé le Tour en 2021, il avait été prévu cette année de revenir comme c'est le cas depuis 2010 à 22 équipes au départ.