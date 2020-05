Tour de France : L'équipe Ineos maintient le suspense concernant son leader

Dave Brailsford va faire face à un choix cornélien. A l’image de ce que la formation Movistar a pu vivre lorsque Alejandro Valverde, Nairo Quintana et Mikel Landa s’entredéchiraient pour la position de leader sur le Tour de France, l’équipe Ineos va aborder la Grande Boucle 2020 avec trois coureurs en mesure de jouer le podium en la personne d’Egan Bernal, tenant du titre, de Geraint Thomas, sacré en 2018, et du quadruple vainqueur Chris Froome. En effet, selon une information du quotidien L’Equipe, le « Kenyan Blanc » ne quittera pas son équipe en cours de saison, lui qui avait clairement émis un doute sur son avenir à court-terme très récemment. Mais, au grand dam de la formation britannique, le quotidien français a également déclaré que Dave Brailsford avait assuré à ses trois coureurs la position de leader au départ de Nice le 29 septembre prochain.

Ineos compte sur un collectif fort

Pour tenter d’éteindre un éventuel feu, l’équipe Ineos a réagi au travers d’un communiqué transmis au site Cyclingnews. La formation britannique assure que la décision n’a pas été prise mais que le trio Bernal-Thomas-Froome doit être prêt à assurer le rôle de leader. « Dans une équipe avec trois anciens vainqueurs du Tour, tous ont démontré qu’ils étaient capables de mener l’équipe et ils sont tous encouragés à se préparer en conséquence, assure un porte-parole de l’équipe Ineos. Nous sommes conscients que notre sport est en constant changement et une décision définitive sur les rôles qui seront dévolus aux coureurs sera prise plus proche du départ du Tour de France, quand nous aurons plus d’informations sur la forme des coureurs, leur aptitude et leur adéquation à la stratégie de l’équipe. » A cela s’ajoute la certitude qu’une victoire sur le Tour, face à des rivaux qui seront présents en nombre, sera le résultat d’un travail d’équipe, d’une unité et le fruit de l’expérience.

Froome : « Je suis prêt pour le Tour »

Avant cette déclaration d’un porte-parole de l’équipe Ineos, Chris Froome s’est confié sur l’antenne de Sky Sport Italia et se montre ambitieux pour le Tour de France 2020, mais ne compte pas sacrifier l’intérêt collectif à son intérêt personnel. « Je suis prêt pour le Tour mais également pour être le leader de l’équipe, a déclaré le quadruple vainqueur du Tour de France. Ce qui importe c’est, qu’en fin de compte, l’équipe s’impose. C’est la seule chose qui compte. C’est la route qui, ensuite, fera la décision. » En ce qui concerne la compétition interne avec Egan Bernal et Geraint Thomas, qui ont fini aux deux premières places de l’édition 2019, Chris Froome assure ne pas s’inquiéter. « Avoir trois leaders ? Je ne sais pas comment Dave Brailsford va gérer ça... Je blague, nous allons trouver une solution et respecter nos objectifs, ajoute Chris Froome. Tout le monde veut l’emporter, mais seule l’équipe compte. » Des déclarations qui devront être mises à l’épreuve sur la route du Tour de France.