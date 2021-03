Tour de France : Le Tour 2023 devrait s'élancer de Bilbao

Les deux premières étapes au pays basque espagnol



🚴El @letour_es 2023 saldrá desde Bilbao: la ciudad dará el banderazo y será el eje del regreso de la ronda gala a Euskadi, donde se celebrarán al menos dos etapas https://t.co/R5iy7rVMSH

— El Correo (@elcorreo_com) March 26, 2021

Après Brest cette année et Copenhague, d'où s'élancera la Grande Boucle l'année prochaine, en 2022,Ce vendredi, le journal basque espagnol El Correo assure que les discussions entamées en 2016 entre l'organisateur du Tour Amaury Sport Organisation (ASO) et le gouvernement du pays basque, candidats depuis plusieurs années, auraient abouti sur un accord, autour de 10 millions d'euros.depuis le musée Guggenheim de Bilbao aux côtés du président de la communauté autonome du pays basque Iñigo Urkullu. Ce dernier, comme l'ancien journaliste aujourd'hui à la tête de la société qui gère le Tour de France, ne manquera donc pas de souligner cette grande première depuis 31 ans pour la région, qui n'a plus eu le privilège de voir passer la course mythique sur ses routes depuis 1992.San Sébastien avait alors hébergé le prologue, remporté par l'Espagnol Miguel Indurain, vainqueur cette année-là du deuxième de ses cinq succès consécutifs sur le Tour de France (entre 1991 et 1995). La 1ere étape, enlevée par le Français Dominique Arnould, ainsi que le départ de la 2eme étape avaient également eu lieu dans la région. Pour le grand retour de la Grande Boucle au pays basque espagnol, où l'épreuve a déjà séjourné à trois reprises dans son histoire, Prudhomme devrait d'ailleurs marquer le coup au-delà du Grand départ, organisé à Bilbao., avant que les coureurs ne traversent les Pyrénées pour rejoindre le pays basque français, avec une étape les conduisant à Iparralde.