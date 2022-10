Tour de France : Le parcours du Tour 2023 sera dévoilé à 11h30

A quoi va ressembler l'édition 2023 du Tour de France ? Christian Prudhomme dévoilera ce jeudi au Palais des Congrès de Paris et probablement aux alentours de 12h45 le tracé de la 110eme édition, dont le départ sera donné de Bilbao, avec pour débuter trois étapes en Espagne. Une étape pour puncheurs autour de Bilbao donnera le ton avant que les hauts lieux de la Clasica San Sebastian, dont la montée du Jaizkibel, ne soient à l’honneur le deuxième jour. Le Tour de France quittera l’Espagne au départ d’Amorebieta-Etxano avec la frontière qui sera traversée à hauteur d’Irun… Avant une arrivée qui devrait se dérouler à Bayonne. Avec un départ dans le nord de l’Espagne, tout indique que les Pyrénées seront très tôt de la partie et leur traversée réduite au minimum. Des arrivées à Laruns et à Cauterets pourraient être au programme avant… un contre-la-montre par équipes.

Grand Départ celle du Puy de Dôme, qui a récemment été visité par le directeur de l'épreuve Christian Prudhomme. Une arrivée qui donnerait le coup d'envoi de quatre jours en Auvergne, région qui devrait aussi accueillir le Grand Départ du Tour de France féminin le 23 juillet prochain à Clermont-Ferrand, hôte annoncé de la première journée de repos. Le parc Vulcania devrait ensuite découvrir le Tour de France avec le départ de la 10eme étape en direction d'Issoire en traversant la chaîne des Puys. Depuis Clermont-Ferrand, le peloton prendrait la direction de Moulins. Au sortir de l'Auvergne, le peloton devrait alors prendre la direction du département de la Loire et plus précisément la ville de Roanne. Alors qu'une arrivée au Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes a longtemps été envisagée, Chiroubles pourrait finalement avoir cet honneur. Avant la traversée des Alpes, un crochet par le Jura et la montée du Grand Colombier est envisagée. Le deuxième grand massif de l'Hexagone qui pourrait réserver une sacrée surprise. Et si, pour la première fois depuis 1988, le Tour de France repassait au sommet du puy de Dôme pour écrire une nouvelle page dans l'histoire mythique de la Grande boucle ? Objectif de la Haute-Savoie accueillera les championnats du monde de cyclisme. La traversée des Alpes devrait reprendre au départ des Gets pour rejoindre Saint-Gervais Mont Blanc. L'altiport de Courchevel devrait être la dernière arrivée d'étape dans le massif alpin avec une étape empruntant les pentes du redouté Col de la Loze, visité pour la première fois en 2020. Ce ne serait toutefois pas la fin de la montagne sur cette Grande Boucle 2023. En effet, après avoir quitté les Alpes pour rejoindre Bourg-en-Bresse, le peloton pourrait continuer sa route vers le Nord et se rapprocher du Jura lors d'une étape de transition. L'ultime explication pour la maillot jaune pourrait avoir comme cadre le Grand Ballon, même s'il n'est pas exclu que le Markstein, haut lieu du dernier Tour de France femmes, soit mis à contribution. Il sera alors temps de rallier la région parisienne pour une dernière étape en forme de clin d'œil à Paris 2024 entre le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines et les Champs-Elysées avec un passage remarqué devant le Château de Versailles.