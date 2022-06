Tour de France : Laporte retenu dans l'équipe Jumbo-Visma

Jouer à la fois le maillot jaune et le maillot vert. Telle est l'ambition de l'équipe néerlandaise Jumbo-Visma, la plus impressionnante du peloton avec Ineos Grenadiers, qui a dévoilé ce mardi sa liste de huit coureurs retenus pour disputer le Tour de France. Primoz Roglic (32 ans), quatrième en 2018 et deuxième en 2020, viendra bien sûr pour jouer la victoire finale, lui qui vient de remporter le Critérium du Dauphiné, preuve qu'il est en grande forme. Pour aider le Slovène en montagne voire prendre la place de leader en cas de défaillance, Jonas Vingegaard (25 ans), deuxième l'an passé, sera présent également, tout comme Steven Kruijswijk (35 ans), qui a fini deux fois dans le Top 5 du Tour, mais se mettra au service de ses leaders cette année. Sepp Kuss (27 ans), 15eme en 2020, pourrait s'avérer d'une grande aide également.

Un huitième Tour pour Laporte

Pour ce qui est du classement par points, Wout Van Aert pourra compter, pour l'emmener dans les sprints, sur ses compatriotes Tiesj Benoot (28 ans) et Nathan Van Hooydonck (26 ans), mais aussi sur le Français Christophe Laporte (29 ans), arrivé cet hiver en provenance de Cofidis et qui va disputer son huitième de Tour de France, en tant que sprinteur n°2. « Nous avons plusieurs ambitions, nous avons donc choisi des coureurs qui sont les meilleurs sur différents terrains, explique le directeur sportif de l'équipe Jumbo-Visma Merijn Zeeman. Nous devons guider nos leaders en toute sécurité au cours de la première semaine mouvementée, mais aussi être capables de rendre la tâche difficile pour les autres favoris du Tour en montagne. Wout mérite également un soutien suffisant dans sa chasse aux étapes et au maillot vert. Ce groupe est en forme et, à nos yeux, capable de poursuivre nos ambitions de la meilleure des manières. » On n'a pas fini de voir les coureurs au maillot jaune et noir pendant les trois premières semaines de juillet !



L'équipe Jumbo-Visma pour le Tour de France : Primoz Roglic (SLO), Jonas Vingegaard (DAN), Christophe Laporte (FRA) , Sepp Kuss (USA), Wout Van Aert (BEL), Steven Kruijswijk (PBS), Tiesj Benoot (BEL), Nathan Van Hooydonck (BEL)