Tour de France : La liste (provisoire) des engagés

TOUR DE FRANCE 2020



AG2R La Mondiale (FRA)

Romain Bardet (FRA)

Benoit Cosnefroy (FRA)



Arkéa-Samsic (FRA)

Warren Barguil (FRA)

Nairo Quintana (COL)



Astana (KAZ)

Miguel Angel Lopez (COL)



B&B Hotels-Vital Concept (FRA)

Bryan Coquard (FRA)



Bahrain McLaren (BAH)

Mikel Landa (ESP)

Wout Poels (PBS)

Dylan Teuns (BEL)



Bora-Hansgrohe (ALL)

Emanuel Buchmann (ALL)

Felix Grosschartner (AUT)

Lennard Kämna (ALL)

Gregor Mühlberger (AUT)

Daniel Oss (ITA)

Lukas Pöstlberger (AUT)

Peter Sagan (SLQ)

Maximilian Schachmann (ALL)



CCC (POL)

Matteo Trentin (ITA)

Greg Van Avermaet (BEL)

Ilnur Zakarin (RUS)



Cofidis (FRA)

Guillaume Martin (FRA)

Elia Viviani (ITA)



Deceuninck-Quick-Step (BEL)

Julian Alaphilippe (FRA)

Sam Bennett (IRL)

Dries Devenyns (BEL)

Bob Jungels (LUX)



Education First Pro Cycling (USA)

Sergio Higuita (COL)

Daniel Felipe Martinez (COL)

Rigoberto Uran (COL)

Michael Woods (CAN)



Groupama-FDJ (FRA)

David Gaudu (FRA)

Stefan Küng (SUI)

Valentin Madouas (FRA)

Rudy Molard (FRA)

Thibaut Pinot (FRA)



Ineos (GBR)

Egan Bernal (COL)

Chris Froome (GBR)

Geraint Thomas (GBR)



Israel Start-Up Nation (ISR)



Jumbo-Visma (PBS)

George Bennett (NZL)

Tom Dumoulin (PBS)

Robert Gesink (PBS)

Steven Kruijswijk (PBS)

Sepp Kuss (USA)

Tony Martin (ALL)

Primož Roglic (SLO)

Wout Van Aert (BEL)



Lotto Soudal

Steff Cras (BEL)

Jasper De Buyst (BEL)

John Degenkolb (ALL)

Thomas De Gendt (BEL)

Caleb Ewan (AUS)

Philippe Gilbert (BEL)

Roger Kluge (ALL)

Tim Wellens (BEL)



Mitchelton-Scott (AUS)

Adam Yates (GBR)



Movistar (ESP)

Alejandro Valverde (ESP)



NTT Pro Cycling (AFS)



Sunweb (ALL)

Søren Kragh Andersen (DAN)

Nikias Arndt (ALL)

Tiesj Benoot (BEL)

Cees Bol (PBS)

Marc Hirschi (SUI)

Joris Nieuwenhuis (PBS)

Nicolas Roche (IRL)

Jasha Sütterlin (ALL)



Trek-Segafredo (USA)

Bauke Mollema (PBS)

Mads Pedersen (DAN)

Richie Porte (AUS)

Jasper Stuyven (BEL)



Total Direct Energie (FRA)

Lilian Calmejane (FRA)



UAE Emirates (UAE)

Fabio Aru (ITA)

Sven Erik Bystrom (NOR)

David De La Cruz (ESP)

Davide Formolo (ITA)

Alexander Kristoff (NOR)

Marco Marcato (ITA)

Tadej Pogacar (SLO)

Jan Polanc (SLO)