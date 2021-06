Tour de France : Ineos Grenadiers envoie du lourd !

"We won’t win this Tour by sitting in the wheels. We have the team to make it a racers' race" - Sir Dave Brailsford



Ineos sera plus agressif

L’équipe Ineos Grandiers :

Même si Egan Bernal a préféré le Giro au Tour de France cette année, et le Colombien a d’ailleurs triomphé en Italie, l’équipe Ineos Grenadiers aura très fière allure cette année sur la Grande Boucle et ne visera rien d’autre que la victoire finale sur les Champs-Elysées. Les huit coureurs qui défendront les couleurs de l’équipe britannique ont été dévoilés ce vendredi et on retrouve, comme attendu, trois vainqueurs de Grands Tours et le troisième de la dernière édition.L’équipe britannique n’a pas désigné de leader, mais Geraint Thomas (35 ans) devrait être celui à qui le profil correspond le mieux, avec notamment les deux contres-la-montre au menu. Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski Luke Rowe et Dylan Van Baarle, des habitués du Tour de France, seront les équipiers de luxe de ces quatre cadors.« Nous ne gagnerons pas ce Tour en restant dans les roues. Nous avons l’équipe pour prendre l’initiative, mesurer chaque opportunité et faire en sorte que notre opposition se concentre sur chaque kilomètre de chaque étape.Nos performances ont construit notre saison et la joie de courir a infusé dans l’équipe toute entière. Cette approche plus aventureuse nous a conduits à des courses sans peur et c'est exactement comme cela que nous allons aborder le Tour. Nous chercherons chaque moment de chaque étape où nous pouvons exploiter quelque chose. La clé pour nous, sur ce Tour, est notre force collective et notre camaraderie jusqu’à la fin », prévient Dave Brailsford, le patron de l’équipe. Le « train » Ineos devrait donc être plus offensif cette année que par le passé. Voilà qui promet une belle lutte avec Jumbo-Visma, l’autre grosse armada du peloton.Geraint Thomas (GBR), Richard Carapaz (EQU), Jonathan Castroviejo (ESP), Tao Geoghegan Hart (GBR), Michal Kwiatkowski (POL), Richie Porte (AUS), Luke Rowe (GBR), Dylan Van Baarle (PBS)