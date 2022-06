Tour de France / Groupama-FDJ : Pinot et Gaudu en têtes d'affiche

Küng bien présent



Une sélection sans grande surprise. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste française Groupama-FDJ a publié les noms des huit coureurs qui prendront part à l'édition 2022 du Tour de France, qui se déroulera entre le vendredi 1er et le dimanche 24 juillet prochains. En têtes d'affiche, on retrouve deux grimpeurs français.De l'autre, David Gaudu, qui avait pris la onzième place finale du classement général du Tour de France 2021. Deux autres Français seront également du voyage : Valentin Madouas (25 ans), mais également Olivier Le Gac (28 ans), pour qui ce sera une grande première depuis 2018. A leurs côtés, on retrouve deux coureurs pour qui ce sera alors une première sur la prestigieuse course cycliste.Il s'agit du Luxembourgeois Kevin Geniets (25 ans) ainsi que du grimpeur australien Michael Storer (25 ans). En plus de ces coureurs, on retrouvera également le Canadien Antoine Duchesne (30 ans), pour qui ce sera, quant à lui, une deuxième participation., au mois d'avril dernier, mais également cinquième du dernier Tour de Suisse, pas plus tard que dimanche dernier, et qui fêtera sa sixième participation au Tour de France. Dans le communiqué officialisant cette sélection, Marc Madiot, qui n'est autre que le grand patron de cette formation tricolore, a ainsi notamment déclaré : "Nous avons construit notre équipe depuis cet hiver en se projetant sur le parcours que nous allons rencontrer pendant trois semaines. Avant de penser à la montagne, où nous avons des atouts, il faut d'abord franchir la première semaine."Antoine Duchesne (CAN),, Kevin Geniets (LUX), Stefan Küng (SUI),, Michael Storer (AUS).