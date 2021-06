Tour de France : Groupama-FDJ autour de Gaudu et Démare

Notre équipe pour le Tour de France 2021

└📂 #TDF21

└🇫🇷 Bruno Armirail

└🇫🇷 Arnaud Démare

└🇫🇷 David Gaudu

└🇮🇹 Jacopo Guarnieri

└🇱🇹 Ignatas Konovalovas

└🇨🇭 Stefan Küng

└🇫🇷 Valentin Madouas

└🇦🇺 Miles Scotson pic.twitter.com/INsVQ5bMat

— Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 18, 2021

Groupama-FDJ veut briller partout

L'équipe Groupama-FDJ :

Dès la présentation de l'équipe Groupama-FDJ en début de saison, il avait été annoncé que Thibaut Pinot ferait le Giro et David Gaudu et Arnaud Démare le Tour de France. Quelques mois plus tard, Pinot n'a pas fait le Tour d'Italie car il souffre toujours du dos depuis sa chute lors de la première étape du Tour de France 2020, mais Gaudu et Démare seront bel et bien au départ de la Grande Boucle à Brest dans huit jours.Treizième en 2019, il tentera de viser un Top 10 cette année, sur la lancée de sa neuvième place sur le Critérium du Dauphiné, où il a montré qu'il était en forme malgré sa très grosse chute à l'entraînement. On devrait même le voir dès les premières étapes puisqu'il évoluera à domicile. Attention toutefois à ne pas perdre trop de temps sur les deux contres-la-montre, qui ne sont pas son exercice favori.L'équipe Groupama-FDJ compte briller sur toutes les étapes, grâce à ses puncheurs, sprinteurs et rouleurs, et elle comptera bien sûr sur Arnaud Démare pour les sprints.Vainqueur de huit courses cette année et du classement par points du Giro l'an passé, Démare visera d'abord les victoires d'étapes, voire le maillot vert, mais la concurrence s'annonce rude et il faudra aussi passer les étapes de montagne. Sur les deux contres-la-montre, Groupama-FDJ comptera sur le Suisse Stefan Küng. Il ne devrait donc pas se passer une journée sans que l'on voit le maillot de la formation de Marc Madiot. Ce sera en tout cas la 25eme participation de l'équipe au Tour de France, et elle a déjà remporté 13 étapes.David Gaudu (FRA), Bruno Armirail (FRA), Arnaud Démare (FRA), Jacopo Guarnieri (ITA), Ignatas Konovalovas (LIT), Stefan Küng (SUI), Valentin Madouas (FRA), Miles Scotson (AUS)