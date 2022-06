Tour de France : Gaudu prêt à être le lieutenant de Pinot

L'union fait la force du côté de la Groupama-FDJ. En effet, après un Critérium du Dauphiné frustrant pour David Gaudu (17eme), ce dernier s'apprête à prendre le départ du Tour de France dans quelques jours, à Copenhague (Danemark). Pour l'occasion, le jeune grimpeur français devrait à nouveau être aligné avec Thibaut Pinot sur les routes de l'Hexagone. Si ce dernier se teste actuellement sur le Tour de Suisse, le natif de Landivisiau est pour le moment au repos avant le début des choses sérieuses. Cependant, alors que la "Grande Boucle" se rapproche, Gaudu ne sait pas encore quel rôle il aura à jouer dans 16 jours maintenant. « Les objectifs de Marc (Madiot), c'est d'aller chercher un podium au classement général et si je suis le leader de l'équipe, j'irais chercher ce que l'équipe a annoncé en début de saison. La répartition des rôles avec Pinot ? Marc ne nous a pas donné de deadline », a notamment reconnu ce dernier.

« Il n'y aura pas de guerre d'ego »

« Je pense qu'il attend la fin du Tour de Suisse pour laisser tranquille Thibaut et ne pas lui caler une réunion en plein milieu de l'épreuve. (...) On est tous les deux des bosseurs. Pour être son lieutenant et gagner des étapes ou pour être le leader, le travail est le même. C'est juste pendant la course que cela va être différent et qu'il faudra modéliser la tâche qu'on nous aura assignée. Une discussion avec Pinot ? Franchement, on n'en a même pas parlé depuis le début de saison. Ce sera naturel, on n'aura même pas besoin d'en parler. Il n'y aura pas de guerre d'ego, a par la suite prévenu Gaudu, lors d'une interview pour L'Equipe. Si, admettons, que sur l'étape des pavés ça se passe bien, que l'un d'entre nous est amené à prendre une échappée et se retrouve à jouer le podium comme Ben O'Connor l'an dernier (AG2R-Citroën, vainqueur à Tignes), on misera tout sur cette personne au général. »