Tour de France femmes : Le parcours et les étapes sont connus

Après douze ans d’absence, le Tour de France féminin effectue son grand retour. Baptisé désormais Tour de France femmes avec Zwift, du nom de son sponsor principal sans qui il n’aurait pas été possible de relancer ce rendez-vous longtemps disparu, à en croire les organisateurs, il aura lieu du 24 au 31 juillet prochain avec au programme huit étapes, toutes tracées dans le Grand-Est avec une arrivée finale dessinée sur la désormais mythique super Planche des Belles Filles. Christian Prudhomme et Marion Rousse (« Un nom nous est tout de suite apparu, une jeune femme championne de France sur route à 20 ans, consultante pour France Télévision après l’avoir été pour Eurosport et qui avait déjà tâté de l’organisation », a avoué Pruhomme) la directrice de ce Tour de France femmes avec Zwift, dont la première édition se déroulera en juillet 2022 après celui des hommes, ont dévoilé ce jeudi midi au Palais des Congrès le parcours, les étapes et leur profil de ce Tour féminin dont le départ sera donné le dimanche 24 juillet depuis les Champs-Elysées, soit le même jour et au même endroit que l’arrivée du Tour de France 2022, et ce afin de pouvoir offrir « le prestige de la ville lumière aux concurrentes et aux championnes », dixit Prudhomme, qui ne cache pas que le « défi est de faire en sorte que l’on parle le plus possible désormais des compétitions féminines ».

Verdict dans la super Planche des Belles Filles le 31 juillet



Après les Champs-Elysées et la capitale, avec douze tours de circuit au programme, les participantes parcourront le Grand-Est, dont Reims, qui avait accueilli les premiers Championnats du Monde féminins en 1958 et qui sera l'une des villes-étapes, avec une arrivée finale qui réservera donc la plus grande difficulté de ce premier Tour de France féminin depuis 2009. « Pour l’avoir trop grimpé, c’est brutal, il n’y a jamais un mètre de plat, on ne peut jamais récupérer, il y aura de gros écarts », espère Marion Rousse, certaine que cette première édition du Tour femmes avec Zwift sera une réussite. Et qu’elle en appellera beaucoup d’autres. « Le but, c’est que l’on en parle encore dans cent ans. » Croisons les doigts.

Le parcours du 1er Tour de France femmes avec Zwift

1ere étape (dimanche 24 juillet) : Paris Tour Eiffel - Champs-Elysées (82 km)

2eme étape (lundi 25 juillet) : Meaux – Provins (135 km)

3eme étape (mardi 26 juillet) : Reims – Epernay (133 km)

4eme étape (mercredi 27 juillet) : Troyes – Bar-sur-Aube (126 km)

5eme étape (jeudi 28 juillet) : Bar-le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges (175 km)

6eme étape (vendredi 29 juillet) : Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim (128 km)

7eme étape (samedi 30 juillet) : Sélestat – Le Markstein (127 km)

8eme et dernière étape (dimanche 31 juillet) : Lure – La super Planche des Belles Filles (123 km)