Tour de France (F) : Pas plus de prestige que d'autres épreuves pour Lizzie Deignan

La saison 2022 sera exceptionnelle. Alors que Giro a un pendant féminin annuel depuis 1988, mis à part en 1991 et 1992, le Tour de France va en retrouver un dès la saison prochaine. Treize ans après la dernière Grande Boucle Féminine Internationale, Amaury Sport Organisation va relancer le Tour de France femmes le 24 juillet prochain avec une première étape à Paris en prélude à la conclusion de la course masculine. Si Lizzie Deignan ne cache pas que les équipes vont se focaliser dessus, cette course par étapes n’aura pas forcément plus de prestige que celles déjà en place. « Il va sans dire que ça sera la plus grande course au calendrier en terme d’exposition médiatique et de plateforme que cela offrira à nos partenaires, a confié au site spécialisé Cyclingnews celle qui a récemment remporté le tout premier Paris-Roubaix féminin. Il est donc inévitable que ça devienne un énorme objectif pour toutes les équipes dès le début de la saison car c’est tellement important d’un point de vue commercial. Mais, selon moi, ça ne signifie pas que d’autres courses par étapes bien établies, telles le Women’s Tour ou le Giro, n’ont pas autant de prestige. »

Deignan : « Un Tour de France long de trois semaines pour les femmes »

Affirmant que le Tour de France Femmes est « encore à un stade précoce », Lizzie Deignan ne met pas cette épreuve sur le piedestal qui est le sien dans le cyclisme masculin. « A mes yeux, être capable de dire que j’ai gagné le Giro féminin aurait le même impact que dir que j’ai gagné le Tour de France féminin », affirme la Britannique. Alors que le Giro féminin se dispute sur huit étapes, le premier Tour de France Femmes comportera huit étapes menant au grand final à La Planche-des-Belles-Filles. Toutefois, pour Lizzie Deignan, l’objectif doit être d’obtenir une course de trois semaines à l’avenir. « Il devrait y avoir un Tour de France long de trois semaines pour les femmes. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire, affirme celle qui appartient à l’équipe Trek-Segafredo. Un bon point reste le fait que l’épreuve soit lancée. Le problème n’est pas que nous, en tant qu’athlètes, ne soyons pas capables de le faire. C’est la plus grande course au monde, donc j’espère que cela va arriver. » Avant cela, comme Christian Prudhomme l’a toujours martelé, il faudra que le Tour de France Femmes soit une épreuve financièrement viable.