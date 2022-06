Tour de France : Carapaz renonce, préférant se concentrer sur la Vuelta

Yates et Martinez leaders d'Ineos

Troisième du Tour de France 2021, derrière Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, Richard Carapaz ne montera pas sur le podium des Champs-Elysées cette année. Sans grande surprise, le coureur équatorien de 29 ans a annoncé que la Vuelta serait son deuxième grand objectif de la saison, lui qui a fini deuxième du Giro il y a un peu plus d'une semaine. « Je ne participerai pas au Tour. La Vuelta sera l'objectif principal de la deuxième partie de saison. Le calendrier n'est pas encore défini mais je pourrais d'abord courir le Tour de Pologne (du 30 juillet au 5 août, ndlr) puis terminer par quelques classiques » a expliqué le coureur Ineos Grenadiers lors d'une conférence de presse à son retour en Equateur, selon des propos rapportés par Tuttobiciweb. Vainqueur du Giro en 2019 alors qu'il défendait les couleurs de Movistar, Richard Carapaz, considéré comme le favori de l'édition 2022, a porté le maillot rose pendant six jours, avant de craquer lors de la 19eme étape face à son rival, Jai Hindley, vainqueur final avec 1'18 d'avance sur l'Equatorien. «Bien sûr, de précieux souvenirs restent. Moi parmi les grands (il est devenu le coureur sud-américain ayant porté le maillot rose le plus souvent, ndlr) ? Il y a actuellement quatre ou cinq athlètes de haut niveau dans le cyclisme et je suis l'un d'entre eux. Ma plus grande fierté est de pouvoir être parmi les meilleurs , a-t-il confié.Richard Carapaz ne se voit pas participer à un troisième Tour de France, lui qui a terminé 13eme en 2020 et donc troisième l'an passé. Il va profiter des prochaines semaines pour s'entraîner : «(dans le nord du pays, non loin de la frontière colombienne, ndlr) : c'est mon endroit préféré. » A priori, le Britannique Adam Yates et le Colombien Dani Martinez devraient être les leaders d'Ineos Grenadiers sur le Tour de France.