Tour de France - Bora-Hansgrohe : Buchmann finalement au départ

Emanuel Buchmann va bien participer à son sixième Tour de France ! Quatrième en 2019 derrière Egan Bernal, Geraint Thomas et Steven Kruijswijk, le coureur allemand de 28 ans a été intégré dans l’équipe Bora-Hansgrohe pour être au départ de Brest le 26 juin prochain. Cela n’était pourtant pas gagné d’avance, car le grimpeur avait lourdement chuté lors de la 15eme étape du Giro, auquel il participait pour la première fois et dont il occupait la sixième place au classement général. Victime d’une commotion cérébrale et touché au genou, il est désormais rétabli et un dernier camp d’entraînement en altitude réussi à Livigno en Italie a validé sa participation au Tour. Toutefois, il ne visera pas le classement général car il ne s’estime pas suffisamment préparé, et sera le lieutenant de Wilco Kelderman, qui n’a jamais brillé sur la Grande Boucle (79eme en 2015, 32eme en 2016, abandon en 2019).

Buchmann aura de la liberté mais ne sera pas leader

« Pour la deuxième année consécutive, Emanuel a dû faire ses adieux à un objectif qu’il visait depuis des mois (il avait disputé le Tour 2020 en étant diminué après une chute sur le Dauphiné, ndlr). C'est assez difficile et je respecte beaucoup la façon dont il a géré la situation, et qu'il essaie maintenant d'attaquer à nouveau sur le Tour. Cependant, il est également clair que Wilco est notre leader. Après quelques déboires au printemps, sa préparation s'est très bien déroulée ces dernières semaines, et au Dauphiné, il était clair qu'il pouvait être à la hauteur (il a fini 4eme, ndlr). Il sera soutenu à 100% par l'équipe. Emu aura la liberté, mais il faut aussi être réaliste : le parcours du Tour n'est pas idéal pour lui, et il a abandonné le Giro blessé », a expliqué le manager de l'équipe Ralf Denk, qui pourra également compter sur un certain Peter Sagan, qui disputera son dernier Tour sous les couleurs de la formation allemande.