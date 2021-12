Tour de France : Bientôt des chemins blancs sur le parcours ?

Gouvenou : "Ca ne devrait pas tarder pour que le Tour y aille"

Créée en 2007, la course des Strade Bianche, en Italie, est rapidement devenue une compétition très prisée des coureurs et elle est même entrée dans la catégorie World Tour en 2017. Les petits chemins de gravier blanc, typiques de la campagne toscane, font sa notoriété, et d’autres courses, comme Paris-Tours, ont décidé d’intégrer à leur parcours ces petits chemins qui proposent un grand spectacle et pèsent sur le scénario de la course. La plus grande course du monde, le Tour de France, pourrait-elle franchir le pas et intégrer des chemins de terre à son tour ? C’est fort probable, si l’on en croit les propos de Thierry Gouvenou, directeur de course, qui s’est exprimé auprès du média « Sans filtre » ce mardi., entre Troyes et Bar-sur-Aube.« Clairement, on s’est déjà demandé si on devait ou non mettre ce genre de chemins sur le Tour de France, explique Gouvenou. Ça a longtemps été un dilemme chez nous. Donc on a cherché dans pas mal d’endroits, on s’est aperçus qu’au sud de Troyes il y a ce qu’il faut. Quelque part, les filles vont être pionnières, mais on va regarder ça très attentivement. Si vraiment cela fait quelque chose de sympathique, oui je pense que ça ne devrait pas tarder pour que le Tour y aille. Tout est lié, on a besoin déjà de créer des liens avec les collectivités, et souvent on commence par les autres épreuves (Paris-Nice, Dauphiné, maintenant le Tour de France féminin).Et même si je pensais le contraire avant, elles nous ont quand même bluffé par la façon dont elles ont couru Paris-Roubaix. On peut tout à fait tirer des enseignements d’une épreuve féminine. C’est une première touche, on sait qu’il y a beaucoup d’autres chemins encore. On (avec les collectivités) va apprendre à se connaître avec le Tour féminin, et peut-être que l’on se retrouvera très vite. »