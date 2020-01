Tour de France : B&B Hôtels-Vital Concept et Arkea-Samsic invitées sur le Tour 2020

🚴‍♂️ 2 ans de vie commune, 177 courses, 21 succès, 51 podiums, des joies, des peines… Un Club. Les #MenInGlaz vivront leur grande première sur les routes du @LeTour du 27 juin au 19 juillet.

📝 https://t.co/q0ZasgQHLJ



✏ @FRJ_design#TDF2020 l #ThereIsNoTry pic.twitter.com/iCQKLIpofa



— B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P/B KTM (@BBHotels_VC) January 7, 2020



⭐Equipes #TDF2020⭐

Les équipes qui participeront au #TDF2020 seront :



➡ Les 19 UCI WorldTeams.🌍



➡ L'équipe 🇫🇷@TDE_ProCycling, première au classement UCI ProTeams 2019.



➡ 🇫🇷@BBHotels_VC et 🇫🇷@Arkea_Samsic, invitées par les organisateurs. pic.twitter.com/LEjPqFJheo



— Tour de France™ (@LeTour) January 7, 2020



Quelle bonne nouvelle !

Vraiment hâte de pouvoir à nouveau être au départ de la plus grande épreuve de l’année.



Merci @LeTour , et maintenant place au boulot avec @BBHotels_VC pour être à la hauteur de l’événement 💪#work https://t.co/fQLgkmfQKn



— Coquard Bryan (@bryancoquard) January 7, 2020

B&B Hôtels-Vital Concept, première !La formation bretonne fait partie des deux dernières équipes invitées sur la Grande Boucle 2020 par ASO au prix des wild-cards que l'organisateur peut accorder à des formations non-World Tour. Pour Christian Prudhomme, interrogé dans L'Equipe, sa présence est indiscutable. « Le parcours au sud avec de la montagne un jour sur deux pourrait permettre à Pierre Rolland, Cyril Gautier ou Arthur Vichot de se glisser non seulement dans une échappée, mais dans une échappée qui irait au bout une, deux ou trois fois. C'était l'occasion de donner leur chance à B & B-Vital Concept », a notamment justifié l'ancien journaliste aujourd'hui patron de la plus célèbre course à étapes au monde., que vient tout juste de rejoindre l'un des héros des Tours passés Nairo Quintana. Avec le Colombien parmi des rangs comptant déjà l'un des meilleurs coureurs français Warren Barguil, dixième l'été dernier, ainsi que le sprinteur Nacer Bouhanni, transféré lui aussi cet été, en provenance de la Cofidis, Arkéa-Samsic ne pouvait pas passer à côté de l'un de ses deux derniers sésames pour le Tour 2020, qui s'élancera le 27 juin prochain de Nice. Une édition 2020 qui marquera donc la participation de deux équipes bretonnes de Continental Pro, le deuxième échelon mondial.La formation Total Direct Energie, nommée meilleure équipe de Continental Pro l'année dernière, viendra elle aussi s'ajouter aux 19 équipes World Tour automatiquement conviées. Mais contrairement à Arkéa-Samsic et B&B Hôtels-Vital Concept, elle le savait déjà. Le suspense concernait uniquement les deux heureux élus etEn laissant partir son leader français Guillaume Martin chez Cofidis à l'intersaison, la Wanty ne se faisait de toute façon guère d'illusion., sans cacher qu'il préférait forcément faire profiter une équipe française qu'une équipe belge de l'une de ses deux dernières invitations. « Il y a aussi à un moment une préférence nationale du pays, à savoir favoriser une équipe française en France ou une équipe belge en Belgique, sur la Flèche wallonne ou Liège-Bastogne-Liège. » Ce n'est plus le problème de Martin, cela concerne en revanche le sprinteur françaisLe deuxième de l'étape des Champs-Elysées en 2015 retrouvera le Tour de France après quatre ans d'absence aux côtés notamment de deux autres leaders du cyclisme tricolore Pierre Rolland, qui n'a toujours pas repris l'entraînement en raison d'une chute à l'entraînement, et Arthur Vichot. A noter qu'ASO a également annoncé le nom des équipes invitées sur Paris-Nice en mars prochain et au Critérium du Dauphiné, dont le départ sera donné le 31 mai. Cette fois,Arkea-Samsic a également obtenu une wild-card sur la Course au Soleil, à l'instar de Nippo Delko One Provence.