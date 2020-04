Tour de France : Bardet sera finalement au départ

La saison 2020 de Romain Bardet devait comporter trois objectifs majeurs : le Tour d’Italie en mai, les Jeux Olympiques de Tokyo fin juillet, et les championnats du monde d’Aigle-Martigny fin septembre. Mais le coronavirus est passé par là et la saison cycliste a été chamboulée, si bien que le leader d’AG2R-La Mondiale va finalement participer au Tour de France, dont les nouvelles dates ont été dévoilées mercredi (29 août – 20 septembre).

« Avec le chamboulement du calendrier, de nouvelles perspectives se sont ouvertes à nous. Le Tour de France sera l’événement sportif majeur de la saison, tous sports confondus. C’est essentiel que Romain soit de la partie », a réagi le manager de l’équipe française, Vincent Lavenu, après l’annonce du nouveau calendrier 2020.

Bardet rêve du maillot arc-en-ciel



Selon lui, les coureurs qui ont de grandes ambitions sur le parcours très difficile des Mondiaux en Suisse, prévus le 27 septembre, se doivent d’être au départ du Tour de France pour les préparer au mieux. Or, revêtir le maillot arc-en-ciel est le grand objectif de la saison de Romain Bardet, lui qui avait terminé deuxième en 2018 à Innsbruck derrière Alejandro Valverde.

L’an passé, le coureur français avait vécu un Tour de France très difficile, terminant à la 15eme place (son plus mauvais résultat depuis ses débuts en 2013, preuve de sa très belle constance), même s’il s’était consolé avec le maillot à pois. C’est pourquoi il avait décidé de miser sur le Giro cette année, histoire d’arriver frais pour les Jeux Olympiques, dont la course en ligne devait se dérouler cinq jours après l’arrivée sur les Champs-Elysées. Mais les JO auront finalement lieu en 2021, et c’est donc peut-être l’année prochaine qu’il disputera son tout premier Giro.