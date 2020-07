Tour de France / Bardet : « J’ai en tête de jouer le général »

Deuxième du Tour de France en 2016, troisième en 2017, sixième en 2018 et quinzième en 2019, Romain Bardet avait décidé de zapper le Tour cette année pour disputer son premier Giro et ainsi retrouver un peu de fraîcheur mentale sur une course où il serait moins attendu. Mais la pandémie de coronavirus est passée par là, et le coureur de 29 ans, papa juste avant le confinement, a dû revoir ses plans. « Le Tour de France est au centre de tout. Ce qui s’est passé a été un coup dur pour notre sponsor et pour toute l’économie du vélo. Donc l’équipe m’a tout de suite demandé d’aller au Tour. C’est une demande légitime et ça s’inscrit pleinement dans mon état d’esprit. Je suis un compétiteur et je ne me voyais pas passer le mois de septembre à la maison », raconte le coureur AG2R-La Mondiale ce samedi dans L’Equipe. Et forcément, Bardet ne viendra pas sur le Tour de France (29 août – 20 septembre) pour faire de la figuration, même si son objectif de l’année reste le championnat du monde d’Aigle-Martigny, en Suisse, sur un parcours très difficile, qui se déroulera le dimanche suivant l’arrivée sur les Champs-Elysées.

Bardet co-leader avec Latour

« Tout le monde va être à un niveau élevé sur le Tour, je m’attends à ce que ça roule tout de suite très vite. Maintenant, je sais que je suis fait pour les courses de trois semaines. Cette régularité-là est un peu ma marque de fabrique et j’ai en tête de jouer le général. On n’est jamais à l’abri du jour sans, mais j’ai fait du bon travail, consistant, depuis la fin du confinement. (…) Mon état d’esprit n’est pas de connaître le parcours par cœur au départ du Tour. J’ai une expérience suffisante pour me laisser porter sur cette course et retrouver mon insouciance des débuts. J’ai joué le général dès mon deuxième Tour, c’était pesant. C’est un équilibre qu’on retrouve maintenant, qui devrait me permettre de rebondir. » Sur le Tour de France, Romain Bardet sera co-leader avec Pierre Latour (qui devrait quitter l’équipe en fin de saison pour Total Direct Energie, qui a également approché Bardet, en fin de contrat), et la course décidera de la hiérarchie ensuite. « C’est bien d’avoir plusieurs cartes. Je ne marche pas sur les plate-bandes de Pierre, il ne marche pas sur les miennes, on est complémentaires et on s’entend très bien. De toute façon, la course ne reposera pas sur nos épaules. » Face aux armadas Ineos et Jumbo-Visma, AGR2-La Mondiale devra profiter de toutes les occasions. Mais l’équipe française et son leader Romain Bardet ont déjà prouvé qu’ils savaient le faire.