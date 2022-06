Tour de France / Bahrain Victorious : Caruso et Haig viseront le général

Bahrain vise le podium

L'équipe Bahrain Victorious pour le Tour de France

Bahrain Victorious se dévoile. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, la formation cycliste a officialisé le nom des huit coureurs qui prendront part à l'édition 2022 du Tour de France, qui se déroulera entre le vendredi 1er, pour un grand départ à Copenhague au Danemark, et le dimanche 24 juillet prochains.et qui prendra part à sa septième Grande Boucle avec une dixième place finale en 2020 comme meilleur résultat. Ainsi que l'Australien Jack Haig, aujourd'hui âgé de 28 ans, qui reste sur une troisième place lors du tout dernier Tour d'Espagne et qui disputera son troisième Tour de France, avec une 38eme place finale en 2019 comme meilleur résultat. Les deux hommes viseront le classement général de la prestigieuse épreuve cycliste.Dans le communiqué officialisant cette sélection, Gorazd Stangelj, qui n'est autre que le directeur sportif de la formation, a affiché les ambitions des siens : "Notre objectif est de décrocher le premier podium de l'équipe au Tour de France, que nous avons raté de peu avec (Mikel) Landa en 2020." Aux côtés de Caruso et de Haig, on retrouvera deux éléments plus que précieux. Il s'agit du. Mohoric, qui lorgne surtout l'étape des pavés arrivant à Arenberg, a lui aussi affiché ses ambitions : "Mon objectif dans le Tour est d'essayer de gagner à nouveau une étape." Quant à Haig, qui vise clairement une place dans les cinq premiers, il a ajouté : "Je me sens vraiment bien, et peut-être un peu plus détendu que l'année dernière." A noter également les présences du Polonais Kamil Gradek, de l'Espagnol Luis Leon Sanchez, du Slovène Jan Tratnik mais également du Britannique Fred Wright.Damiano Caruso (ITA), Kamil Gradek (POL), Jack Haig (AUS), Matej Mohoric (SLO), Luis Leon Sanchez (ESP), Dylan Teuns (BEL), Jan Tratnik (SLO), Fred Wright (GBR)