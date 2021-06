Tour de France : Aru renonce, Barbero le remplace

Incapable de gagner la moindre course ni la moindre étape depuis quatre ans, Fabio Aru n’est pas près de lever les bras de nouveau. Le coureur italien de 31 ans, vainqueur de la Vuelta en 2015, devait participer au Tour de France avec l’équipe Qhubeka Assos, où il est arrivé cet hiver, mais il a déclaré forfait ce lundi, à cinq jours du Grand Départ de Brest. « Je sais ce qu'il faut pour participer au Tour et j'ai senti qu'avec les problèmes physiques que j'ai eus ce week-end (lors du championnat d’Italie de course en ligne, où il a été contraint à l’abandon, ndlr), mon corps n'est tout simplement pas là où il doit être pour que je sois à mon meilleur pour le Grand Départ. Après avoir discuté de la situation avec l'équipe, j'ai décidé qu'il était dans notre intérêt de me retirer de la sélection. Je souhaite tout le meilleur à l'équipe, qui m'a apporté un si grand soutien », explique l’Italien, qui a terminé 26eme de Paris-Nice et 26eme du Critérium du Dauphiné cette saison (entre autres) dans un communiqué.

Première pour Barbero

Pour le remplacer dans le groupe de huit, l'équipe sud-africaine a fait appel à l'Espagnol Carlos Barbero. Âgé de 30 ans, il n'a encore jamais participé au Tour de France et n'a pris part qu'à deux Vuelta. "Je suis très excité de commencer mon tout premier Tour de France. Ce n'était pas dans mon plan initial pour la saison, mais dans le cyclisme, comme dans la vie, il peut y avoir des changements et il faut être prêt à s'y préparer. Je suis incroyablement heureux et je chercherai à perpétuer la façon dont l'équipe a couru cette année alors que nous cherchons à avoir le plus de succès possible", a réagi le natif de Burgos, qui a rejoint l'équipe sud-africaine la saison passée.



L'équipe Qhubeka Assos : Carlos Barbero (ESP), Sean Bennett (USA), Victor Campenaerts (BEL), Simon Clarke (AUS), Nic Dlamini (AFS), Sergio Henao (COL), Michael Gogl (AUT), Max Walscheid (ALL)