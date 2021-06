Tour de France : Aru et Campenaerts avec Qhubeka-Assos, Dlamini écrit l’histoire

Septième Tour de France pour l’équipe sud-africaine Qhubeka-Assos, autrefois appelée MTN-Qhubeka, Dimension Data ou encore NTT. La formation dirigée par Douglas Ryder a dévoilé ce vendredi la composition de son équipe pour la Grande Boucle, qui partira le 26 juin de Brest. Aucun leader n’a été désigné, mais on retrouve tout de même un ancien vainqueur de Grand Tour (la Vuelta 2015), Fabio Aru. L’ancien grand espoir du cyclisme italien aura 31 ans le mois prochain et n’a plus remporté la moindre victoire depuis une étape du Tour de France 2017. Victor Campenaerts, le double champion d’Europe du contre-la-montre, va quant à lui disputer son tout premier Tour de France, tout comme le Sud-Africain Nic Dlamini et l’Américain Sean Bennett. A noter également la présence de l’Australien Simon Clarke du Colombien Sergio Henao, de l’Autrichien Michael Gogl et de l’Allemand Max Walscheid. La sléection de Nic Dlamini (25 ans) est historique, puisqu’il sera le tout premier coureur sud-africain noir à disputer le Tour de France. Il a déjà paris part à deux Vuelta par le passé.

Déjà sept victoires d'étapes sur le Tour pour l'équipe

« Cette année est une année incroyablement spéciale pour nous - pour tant de raisons - et maintenant, sur le Tour de France, nous aurons à nouveau l'occasion de présenter notre équipe unique au monde. La sélection pour le Tour de France est toujours très difficile, et ce que nous avons encore vu cette année, c'est que les coureurs de notre équipe ont tendu la main pour la sélection. Notre liste finale est celle qui, je le sais, rendra notre équipe, nos partenaires et nos supporters fiers dans le véritable esprit d'Ubuntu. Rouler sur votre tout premier Tour est un moment si spécial et je ne pourrais pas être plus ravi pour Nic, Sean et Victor. Nous avons énormément d'expérience avec Fabio, Michael, Simon et Sergio tandis que Max – avec Victor – a brillé au Giro et cherchera à conserver cette confiance dans cette course. Pour Nic, quel moment ! Son histoire est tout simplement incroyable et le fait qu'il ait mérité cette opportunité montre que les rêves deviennent vraiment réalité, et le fait que l'équipe ait fourni cette opportunité me rend incroyablement fier », s’est réjoui Duglas Ryder. Son équipe tentera de poursuivre sur sa belle lancée, car en seulement six participations à la Grande Boucle, elle a déjà remporté sept étapes (dont quatre avec Mark Cavendish en 2016) et porté le maillot jaune, le maillot vert et le maillot à pois.



L’équipe Qhubeka-Assos : Fabio Aru (ITA), Sean Bennett (USA), Victor Campenaerts (BEL), Simon Clarke (AUS), Nic Dlamini (AFS), Sergio Henao (COL), Michael Gogl (AUT), Max Walscheid (ALL),