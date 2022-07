Tour de France : Amélie Oudéa-Castera relance la rumeur Nice pour 2024

🔴Sécurité pendant les Jeux olympiques de Paris 2024

🗣"L'arrivée du Tour de France sera un peu anticipée, ne se fera probablement pas à Paris, mais plutôt à Nice", déclare la ministre des Sports



Suivez le live ⤵https://t.co/cEwi3c61QM pic.twitter.com/3rdH4R2Pos



— franceinfo (@franceinfo) July 26, 2022

Prudhomme discute avec Nice

Amélie Oudéa-Castera a relancé la rumeur. Il y a quelques semaines, la presse italienne s’est fait l’écho de la possibilité d’une arrivée du Tour de France 2024, dont le Grand Départ pourrait avoir lieu à Florence, dans les rues de Nice afin de remplacer les Champs-Elysées. En effet, alors que Paris va accueillir les Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août 2024, la proximité des deux événements pourrait rendre impossible l’organisation traditionnelle de la conclusion de la Grande Boucle. Si Christian Prudhomme s’est refusé à commenter cette rumeur venue de l’autre côté des Alpes. Anne Hidalgo a confié ce dimanche dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien que « la question de l’absence des Champs-Elysées sur le Tour n’est pas taboue ». Invitée ce mardi matin sur l’antenne de France Info, la ministre des sports n’a pas éludé le sujet et a évoqué la possibilité d’une arrivée du Tour de France hors de Paris pour la première fois de son histoire.Evoquant la volonté d’éviter « la dispersion des forces de sécurité » dans cette période cruciale, Amélie Oudéa-Castera a déclaré que « l'arrivée du Tour de France sera un peu anticipée et ne se fera probablement pas à Paris mais plutôt à Nice ». De plus, la membre du gouvernement a évoqué la possibilité de « réagencer les éléments du calendrier qui peuvent l’être » afin d’éviter un écart trop mince entre les deux événements. Une sortie médiatique de la ministre qui a fait réagir. Alors que la mairie de Nice « ne confirme rien pour le moment » dans une déclaration transmise à l’AFP, on évoque « une hypothèse de travail parmi d’autres » du côté de l’exécutif. Christian Prudhomme, de son côté, assure que l’organisation du Tour de France discute « d'un certain nombre de choses avec la mairie de Nice », ville avec laquelle il y a « d'excellents rapports » et qui « s'est montrée très solide en 2020 » quand le Tour de France avait dû être décalé de deux mois en raison de la pandémie de coronavirus. Il faudra donc attendre encore pour avoir confirmation des plans pour le Tour de France 2024.