Tour de France : Alaphilippe, le 12 mai date butoir

On our way to Budapest for the first Grand Tour of the season.#sheerdrivingpleasure

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/I1qWvUiesn



— Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) May 4, 2022

Evenepoel ne veut pas venir sur la Grande Boucle

Le calme après l'enfer. Victime d'une chute grave le 24 avril dernier sur la Classique Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe observe une période de repos. Ses deux côtes cassées, une omoplate cassée et son pneumothorax ont laissé le champion du monde de cyclisme sur le bord de la route. Ces derniers jours, son directeur sportif chez Quick-Step Alpha Vinyl avançait une communication quant au retour de son leader et une éventuelle participation au Tour de France le 15 mai.Mais ce mercredi, Patrick Lefevere a évoqué une date antérieure au 15 mai. "Il a encore du mal à respirer mais ça va beaucoup mieux que la semaine passée. (...). On saura à ce moment-là s’il a le feu vert du médecin pour reprendre le vélo. On décidera ensuite pour le Tour de France" s'est exprimé le directeur sportif auprès de nos confrères de RMC.Contraint de ne pas participer au Tour d'Italie qui s'élance ce vendredi dans les rues de Budapest en Hongrie, contrairement au souhait de sa formation, Julian Alaphilippe pourrait alors manquer le second grand tour de la saison si il était amené à déclarer forfait pour la Grande Boucle. Et à en croire les propos de Remco Evenepoel, l'autre coleader chez Quick-Step Alpha Vinyl, le récent vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, le même jour que le drame vécu par le porteur du maillot arc-en-ciel, ne remplacera pas son coéquipier blessé si son forfait serait avéré sur la 106eme édition du Tour de France. Le Belge s'est fixé pour objectif le Tour d'Espagne dont le départ est programmé le 19 août à Utrecht aux Pays-Bas.