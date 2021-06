Tour de France : AG2R-Citroën, Arkéa-Samsic, Astana-Premier Tech et BikeExchange ont dévoilé leur équipe

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2021

AG2R-Citroën : Lavenu a tranché !

AG2R-Citroën (FRA)

Benoit Cosnefroy (FRA)

Aurélien Paret-Peintre (FRA)



Arkéa-Samsic avec Quintana, Barguil et Bouhanni

Arkéa-Samsic (FRA)



Warren Barguil (FRA)

Nacer Bouhanni (FRA)

Daniel McLay (GBR)

Clément Russo (FRA)

Elie Gesbert (FRA)

Anthony Delaplace (FRA)

Connor Swift (GBR)

Astana-Premier Tech, avec Fuglsang, Izagirre et Fraile

Astana-Premier Tech (KAZ)



BikeExchange parie sur Hamilton



BikeExchange (AUS)

L'équipe AG2R-Citroën avait donné cinq noms, il en restait trois à connaître.Les trois hommes rejoignent Benoît Cosnefroy, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Aurélien Paret-Peintre et Ben O'Connor au sein d'une équipe qui sera en revanche privée de Bob Jungels. Le Luxembourgeois aurait dû être de la partie, mais il a dû renoncer en raison d'un souci à l'artère iliaque.Ben O'Connor (AUS)Oliver Naesen (BEL)Greg Van Avermaet (BEL)Nans Peters (FRA)Dorian Godon (FRA)Michael Schaer (SUI)Comme l'équipe AG2R-Citroën, l'équipe Arkéa-Samsic a elle aussi levé le voile sur sa composition définitive ce lundi., avec notamment pour mener la destinée de la formation bretonne sur cette Grande Boucle le leader colombien Nairo Quintana, qui a terminé trois fois le Tour sur le podium, Warren Barguil, quatrième dimanche à Epinal sur la course en ligne des Championnats de France, ainsi que le sprinteur Nacer Bouhanni, qui fera son grand retour sur la course après quatre ans d'absence. Élie Gesbert, Anthony Delaplace, Clément Russo, Connor Swift et Daniel McLay s'aligneront eux aussi samedi prochain à Brest pour le Grand départ de cette 108eme édition.Nairo Quintana (COL)Troisième du dernier Tour de Suisse,, dont l'objectif premier sera de remporter des victoires d'étapes. Pour cela, la formation kazakhe pourra compter sur l'Espagnol Omar Fraile, sacré dimanche champion d'Espagne sur route, ou encore son compatriote Ion Izagirre, lui aussi très précieux lorsque les pourcentages s'élèvent. Alex Aranburu et Alexey Lutsenko, également retenus, auront aussi leur carte à jouer, certes sur des étapes plus plates. Stefan De Bod, Hugo Houle et Dmitriy Gruzdev seront également de ce Tour 2021.Jakob Fuglsang (DAN)Alexey Lutsenko (UKR)Alex Aranburu (ESP)Stefan de Bod (AFS)Omar Freile (ESP)Dmitriy Guzdev (UKR)Hugo Houle (CAN)Ion Izagirre (ESP)Lucas Hamilton n'a encore jamais participé au Tour de France. Cela n'a pas pour autant refroidi l'équipe BikeExchange, qui aet attendre beaucoup en ce qui concerne le classement général final de celui qui avait terminé au pied du podium (4eme) du dernier Paris-Nice. Simon Yates, troisième du Giro, l'épaulera en montagne, au même titre que le Colombien Esteban Chaves, qui visera lui aussi des victoires d'étape en haute altitude. BikeExchange pourra également compter sur Michael Matthews, auteur d'une excellente saison, même s'il a dû se contenter de places d'honneur uniquement, que ce soit sur l'Amstel Gold Race (4eme), Gand-Wevelgem (5eme) et Milan-San Remo (6eme).Simon Yates (GBR)Michael Matthews (AUS)Esteban Chaves (COL)Luke Durbridge (AUS)Amund Gröndahl Jansen (NOR)Lucas Hamilton (AUS)Chris Juul-Jensen (DAN)Luka Mezgec (SLO)