Tour de France : 3300 mètres de plus pour la 5eme étape

La 5eme étape du Tour de France 2022 ne sera pas exactement celle qui était prévue. Si le départ reste situé au cœur de Lille et la ligne d’arrivée tracée à quelques encablures de la mythique Trouée d’Arenberg, sa distance a été revue à la hausse. En effet, alors que les plans initiaux prévoyaient une distance de 153,7 kilomètres, les coureurs auront finalement 157 kilomètres à parcourir, soit 3300 mètres de plus d’effort sur ce qui s’annonce comme un des premiers grands temps forts de la 109eme édition de la Grande Boucle, la première étape marchant sur les plate-bandes de Paris-Roubaix depuis 2018. Une modification du parcours rendue impérative par la mise en place d’un aménagement routier à proximité de l’entrée du premier secteur pavé de l’étape, celui de Fressain à Villers-au-Tertre, long de 1400 mètres et indiqué avec une difficulté de niveau trois. « Par rapport à nos reconnaissances de l'automne dernier, un îlot a été mis en place de chaque côté de la route à 500 mètres de l'entrée sur les pavés », a confirmé Thierry Gouvenou dans des propos recueillis par l’AFP. Une étape dont le parcours a fait l'objet de critiques, notamment sur le plan de la sécurité.Admettant que « cet aménagement a été installé dans le but d'améliorer la sécurité routière », le directeur de course du Tour de France assure que cela « pose des problèmes de sécurité pour un peloton qui sera très certainement lancé à vive allure à l'approche du premier secteur pavé ». Thierry Gouvenou ajoute que « l'entrée sur le premier secteur pavé, c'est comme une ligne d’arrivée ». Afin de ne pas modifier de manière trop essentielle le parcours de cette cinquième étape du Tour de France, qui sera la deuxième après le retour du Danemark, qui accueillera le Grand Départ à Copenhague le 1er juillet prochain, les organisateurs de la Grande Boucle ont finalement opté pour maintenir ce secteur pavé au programme mais d’en inverser le sens. Une altération du parcours qui impose ainsi l’ajout de 3300 mètres à la distance initialement prévue. Une modification qui sera la seule pour cette cinquième étape mais qui met un peu plus en lumière le fait que « les routes sont de moins en moins adaptées aux courses cyclistes », selon Thierry Gouvenou. En effet, des travaux prévus à l’approche du deuxième et du troisième secteurs pavés de l’étape ont été repoussés à la demande du Tour de France.