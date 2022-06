Tour de France 2024 : Un départ de Florence et une arrivée à Nice ?

Hommage aux grands cyclistes italiens

L’année 2024 sera une année forcément historique pour le sport français, qui va accueillir les Jeux Olympiques d’été pour la première fois depuis cent ans, et le Tour de France va se mettre au diapason avec un parcours totalement inédit également. C’est en cas ce que croit savoir La Gazzetta dello Sport (qui appartient au groupe RCS, organisateur du Giro), qui donne d’importants détails dans son édition de mercredi. Alors que le Tour de France est déjà parti à 24 reprises de l’étranger (25 en 2023 avec le Grand Départ à Bilbao),. Trois étapes se dérouleraient en Italie et la quatrième partirait du Piémont pour arriver en France. Le quotidien au papier rose, très bien renseigné, dévoile le parcours de ces étapes italiennes, ce qui porte à croire que ce ne sont pas des rumeurs, mais bel et bien des informations qui seront officialisées prochainement par ASO, l’organisateur du Tour.La première étape relierait, sur les jolies routes de Toscane et d’Emilie-Romagne, Florence à Rimini, la ville où a trouvé la mort Marco Pantani, vainqueur de la Grande Boucle (controversée) en 1998, puis la deuxième partirait de Cesenatico, la ville de naissance du Pirate, et arriverait à Bologne, avec sans doute quelques ascensions de collines au programme. La troisième étape, le 1er juillet, verrait le peloton relier Modène à Plaisance, en passant par les Apennins et ses reliefs. Enfin, la 4eme étape partirait de Pinerolo, théâtre des exploits de Fausto Coppi en 1949, et arriverait en France.En effet, la dernière étape devrait arriver à Nice le 21 juillet. A cinq jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques (le long de la Seine), il parait en effet compliqué d’organiser deux tels événements dans un laps de temps aussi court, aussi bien du point de vue logistique que sécuritaire. En 1924, les Jeux Olympiques (5-27 juillet) et le Tour de France (22 juin-20 juillet) s'étaient déroulés en même temps, mais c'était bien sûr une toute autre époque.