Tour de France 2023 : La dernière étape lancée depuis le Vélodrome National ?

Paris 2024 à l’honneur pour conclure le Tour de France 2023

Le Tour de France pourrait bien faire un clin d’œil à Paris 2024. Alors que l’organisation de la Capitale des prochains Jeux Olympiques devrait contraindre les organisateurs de la Grande Boucle à renoncer à la traditionnelle arrivée finale sur les Champs-Elysées, c’est à un an de l’événement qu’un trait d’union devrait être organisé le 23 juillet prochain à l’occasion de la 21eme et dernière étape de la 110eme édition. Alors que l’intégralité du parcours sera révélée le 27 octobre prochain lors de la traditionnelle présentation organisée au Palais des Congrès de Paris, les échos se multiplient et commencent à dessiner les défis qui se présenteront aux coureurs, dont une traversée mouvementée de l’Auvergne dès la fin de la première semaine. Le dernier bruit de couloir provient des colonnes du quotidien Le Parisien alors que les championnats du monde de cyclisme sur piste s’ouvrent ce mercredi au Vélodrome National, installé à Saint-Quentin-en-Yvelines.En effet, après une première expérience cette année à la Paris-La Défense Arena, les organisateurs du Tour de France semblent prêts à organiser une nouvelle fois le départ de la 21eme et dernière étape de la Grande Boucle dans un lieu fermé. En effet, à un an des épreuves de cyclisme sur piste de Paris 2024, le Vélodrome National serait l’heureux élu et permettrait un retour de l’événement dans le département des Yvelines, qui l’a accueilli sans discontinuer depuis 2018 sauf pour l’édition 2022, qui a permis de marquer le nouveau partenariat entre l’épreuve et le département des Hauts-de-Seine, devenu cette année « partenaire officiel » du Tour de France et plus particulièrement du classement par équipes. Le départ fictif de l’étape pourrait avoir lieu au cœur du vélodrome, avec un parcours qui mettrait en avant les sites environnants retenus pour les prochains Jeux Olympiques, dont la Colline d’Elancourt pour le VTT ou le Golf National à Guyancourt pour le golf. Un crochet par le Château de Versailles, qui accueillera les épreuves d’équitation et de pentathlon moderne, serait également au programme avant de rejoindre le circuit des Champs-Elysées.