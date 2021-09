Tour de France 2022 : La Planche des Belles Filles de retour sur le parcours ?

Ville d'arrivée et de départ en 2022 ?

Alors que Primoz Roglic vient tout juste de terminer et de remporter sa troisième Vuelta consécutive, toute l'attention est désormais portée sur le prochain parcours du Tour de France, qui échappe encore au Slovène. Car après avoir échoué en 2020 lors de l'avant-dernière étape et du contre-la-montre situé à la Planche des Belles Filles, l'ancien champion de saut à ski avait malheureusement dû abandonner, cette année, à cause de chutes. Le coureur de 31 ans, qui devrait donc disputer son cinquième Tour de France l'année prochaine, si tout va bien, visera une nouvelle fois le classement général et devra affronter son compatriote Tadej Pogacar, encore impérial cette saison.Le prochain Tour, qui partira du Danemark le 1er juillet 2022, devrait revenir dans le nord de la France le mardi 5 juillet avant de longer vers l'Est en direction des Alpes. Sur sa route, se trouvera la Franche-Comté et la fameuse ascension de La Planche des Belles Filles, déjà empruntée cinq fois depuis 2010, et notamment lors de la mythique victoire de Christopher Froome, en 2012, devant son coéquipier et maillot jaune de l'époque Bradley Wiggins.La station devrait donc accueillir l'arrivée de la huitième étape, lors du vendredi 8 juillet, puis le départ de la neuvième étape, le lendemain, en direction de Lausanne. Rendez-vous le 14 octobre prochain pour l’officialisation du parcours annoncé par Christian Prudhomme.