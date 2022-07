With an average speed of 15.9km/h over the final 1km of La Super Planche des Belles Filles, @AvVleuten seals a second stage victory and the prestigious #MaillotJaune💛 for the first @LeTourFemmes #TDFF #TDFFdata https://t.co/WPVbgiwPm5

— letourdata (@letourdata) July 31, 2022

Deux Françaises dans le top 10

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022 (F)

8eme étape - Lure-La Super Planche des Belles Filles (123,5km) - Dimanche 31 juillet 2022

Juliette Labous (FRA/DSM)

Classement général après 8 étapes

Juliette Labous (FRA/DSM) à 7’28’’

Evita Muzic (FRA/FDJ-Suez-Futuroscope) à 13’54’’

Tapie dans l'ombre d'autres championnes en première partie de ce Tour de France féminin 2022, Annemiek Van Vleuten a patiemment attendu son heure. Victorieuse du Giro au début du mois et naturellement favorite de cette Grande Boucle,pour s'emparer du maillot jaune et ne plus le lâcher jusqu'au sommet de la Super Planche des Belles Filles ce dimanche, lieu d'arrivée du 8eme et dernier chapitre.Dans cette ascension finale, la championne olympique du contre-la-montre s'est échappée comme la veille lorsqu'elle avait reléguée sa première concurrente, Demi Vollering, à plus de trois minutes sur la ligne d'arrivée.vers la victoire d'étape et vers la victoire finale. Le scénario de ce samedi se répète avec sa dauphine Demi Vollering à sa poursuite. En vain.La porteuse du maillot à pois achève toutefois cette étape de prestige et ce Tour 2022 à la seconde place, juste devant l'Italienne Silvia Persico. En revanche cette dernière n'a pas réussi à reprendre suffisamment de temps à la Polonaise Katarzyna Niewiadoma pour investir le podium du général, ni suret belle surprise côté tricolore avec Evita Muzic, également dans le top 10 final au bénéfice de sa 8eme position.Demi Vollering (PBS/SD Worx) à 30’’Silvia Persico (ITA/Valcar-Travel & Service) à 1’43’’Katarzyna Niewiadoma (POL/Canyon-SRAM) à 1'52"à 1’56’’Elisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo) à 2’01’’Veronica Ewers (USA/EF Education-Tibico-SVB) à 2’13’’Cecilie Uttrup Ludwig (DAN/FDJ-Suez-Futuroscope) à 2’50’’Mavi Garcia (ESP/UAE Team ADQ) à 2'59"Liane Lippert (GER/Team DSM) à 3’01’’Demi Vollering (PBS/SD Worx) à 3’48’’Katarzyna Niewiadoma (POL/Canyon-SRAM) à 6’35’’Silvia Persico (ITA/Valcar-Travel & Service) à 8’00’’Elisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo) à 8’26’’Cecilie Uttrup Ludwig (DAN/FDJ-Suez-Futuroscope) à 8’59’’Veronica Ewers (USA/EF Education-Tibico-SVB) à 15’05’’Mavi Garcia (ESP/UAE Team ADQ) à 15’15’’