Tour de France 2022 (F/E6) : Deuxième victoire pour Vos

Le Net a tout tenté

Wiebes à terre, Vos en profite

Après Lorena Wiebes ce jeudi, c’est au tour de Marianne Vos de doubler la mise. Déjà victorieuse à Provins lors de la 2eme étape du Tour de France Femmes, la Néerlandaise s’est montrée la plus forte au sprint dans les rues de Rosheim en conclusion de la 6eme levée de l’épreuve. Au départ de Saint-Dié-des-Vosges, le peloton a été très vite secoué par des offensives mais sans qu’une échappée ne puisse se former. La première coureuse à prendre une petite avance a été Maaike Boogeerd dans les pentes du Col d’Urbeis mais, après avoir passé le sommet en tête, la Néerlandaise a vite vu le peloton, emmené par l’équipe Jumbo-Visma, revenir. C’est après une trentaine de kilomètres de course qu’une échappée de quatorze coureuses a reçu un bon de sortie. Emmené par la championne de France Audrey Cordon-Ragot, Marie Le Net ou encore Tiffany Cromwell, ce groupe a très vite pris une minute et demie d’avance.Marta Bastianelli, de son côté, est sortie du peloton à contre-temps et n'a jamais pu faire la jonction. Alors que l’écart a ensuite flirté avec les deux minutes, l’équipe DSM a haussé le ton pour maintenir la bride sur l’échappée et ainsi favoriser les chances de Lorena Wiebes. Après le sprint intermédiaire remporté sans combat par Tamara Dronova, l’entente n’a pas été optimale dans l’échappée. Audrey Cordon-Ragot a alors placé un démarrage pour essayer de relancer l’allure mais ça n’a pas été couronné de succès, le peloton repassant alors sous la minute de retard. A l’entame des 30 derniers kilomètres, l’équipe FDJ-Suez-Futuroscope a placé un démarrage soudain dans le peloton, profitant de la montée de la Route de Mollkirch pour essayer de décramponner les sprinteuse et favoriser les chances de Cecilie Uttrup Ludwig. La descente a alors provoqué un événement majeur de cette étape. Aux côtés de Lotte Kopecky et d’Alena Amialiusik, Lorena Wiebes est allé lourdement à terre.Alors que la Belge et la Russe ont pu vite repartir, la porteuse du maillot vert a été sérieusement touchée sur le flanc droit. La Néerlandaise, après avoir été soignée sur la route, a fini à plus de sept minutes. A l’avant, Marie Le Net s’est alliée à Anna Henderson et Joscelin Lowden pour résister au peloton puis a fini par y aller seule à dix kilomètres de l’arrivée. La coureuse de l’équipe FDJ-Suez-Futuroscope a tout donné mais sa fugue a pris fin à cinq kilomètres du but. Un sprint final est alors devenu inévitable avec l’équipe Trek-Segafredo qui a mené le train pour Elisa Balsamo. Toutefois, après avoir lancé son effort à 200m de la ligne, Marianne Vos n’a laissé à personne le soin de s’imposer à Rosheim devant Marta Bastianelli et Lotte Kopecky. Les dix secondes de bonifications permettent à la leader de l’équipe Jumbo-Visma de creuser l’écart sur Silvia Persico et Katarzyna Niewiadoma au classement général avant les deux dernières étapes, qui feront la part belle à la montagne.