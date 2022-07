Tour de France 2022 (F/E4) : Reusser s'impose en solitaire

Les favorites se sont neutralisées

4eme étape - Troyes-Bar-sur-Aube (127km) - Mercredi 27 juillet 2022

Elle a parfaitement tenu jusqu'au bout. Ce mercredi, la Suissesse Marlen Reusser, pensionnaire de la formation SD Worx et championne d'Europe du contre-la-montre, a remporté, en solitaire, la quatrième étape de cette édition 2022 du Tour de France féminin.Derrière la rouleuse Reusser, partie seule à 22 kilomètres de l'arrivée, à un moment où le peloton était alors en train de temporiser, c'est la Française Evita Muzic, pensionnaire de la formation FDJ Suez Futuroscope, qui a pris la deuxième place du jour.La Tricolore a réglé, au sprint, un petit groupe d'un total de trois poursuivantes, pour faire mieux que la Biélorusse Alena Amialiusik (Canyon//SRAM Racing) ainsi que l'Américaine Veronica Ewers (EF Education-Tibco-SVB).La porteuse du maillot jaune, et qui conserve d'ailleurs son bien, à savoir la Néerlandaise Marianne Vos, pensionnaire de la formation Jumbo-Visma, a même tenu à régler le sprint du groupe des favorites. Cette journée a été remplie de difficultés, avec pas moins de cinq côtes répertoriées, sans oublier non plus les fameux chemins blancs, avec un total de quatre segments.Des difficultés qui se situaient alors dans la seconde partie de cette étape, après les 60 premiers kilomètres du jour. C'est ainsi que, comme c'est le cas depuis le lancement de l'épreuve, le peloton s'est mis, d'entrée, à rouler vite. Ce qui a empêché à la bonne échappée de se former rapidement.Pour une avance qui est montée jusqu'à 2’30’’. Le peloton a fini par les reprendre une par une, alors que les difficultés s'enchaînaient. Marlen Reusser est donc ensuite partie, sans être revue. Pour signer la plus belle victoire de sa carrière.Alena Amialiusik (BIE/Canyon//SRAM Racing) mtVeronica Ewers (USA/EF Education-Tibco-SVB) mtMarianne Vos (PBS/Jumbo-Visma) à 1'40’’Lotte Kopecky (BEL/SD Worx) mtSilvia Persico (ITA/Valcar-Travel & Service) mtRuby Roseman-Gannon (AUS/BikeExchange-Jayco) mtElisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo) mt- Demi Vollering (PBS/SD Worx) mtSilvia Persico (ITA/Valcar-Travel & Service) à 16’’Katarzyna Niewiadoma (POL/Canyon//SRAM Racing) à 16’’Elisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo) à 21’’Ashleigh Moolman-Pasio (AFS/SD Worx) à 51’’Demi Vollering (PBS/SD Worx) à 57’’Annemiek van Vleuten (PBS/Movistar) à 1’14’’Cecilie Uttrup Ludwig (DAN/FDJ Suez Futuroscope) à 1’48’’Elise Chabbey (SUI/Canyon//SRAM Racing) à 2’20’’