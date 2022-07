Tour de France 2022 (F/E3) : Ludwig devance Vos à Epernay

🏁 82 km

🇫🇷@paulineallin17 and 🇳🇱@MarkusFemke still have a few seconds lead but the peloton is closing in.



🇫🇷@paulineallin17 et 🇳🇱@MarkusFemke ont toujours quelques secondes d'avance mais le peloton se rapproche. #TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/8jsPb53xvc



— Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 26, 2022

Cordon-Ragot a tenté sa chance



🏁 🇩🇰@CUttrupLudwig wins a tough sprint between favorites in @villeepernay.

⏪ Relive the last kilometre of the 3rd stage.

🏁 🇩🇰@CUttrupLudwig remporte un sprint entre favorites à @villeepernay.

⏪ Revivez le dernier kilomètre de la 3ème étape du #TDFF.#WatchTheFemmes pic.twitter.com/Gp0AzAzA0V



— Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 26, 2022

Ludwig a tenu en respect Vos

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2022 (F)

3eme étape - Reims-Epernay (133,6km) - Mardi 26 juillet 2022

Classement général après 3 étapes (sur 8)

Cecilie Uttrup Ludwig a parfaitement joué sa carte. La puncheuse danoise a profité d’un final taillé à sa mesure dans les rues d’Epernay pour remporter sans contestation la 2eme étape du Tour de France Femmes 2022. Alors que le peloton s’est montré relativement calme une fois le drapeau abaissé à la sortie de Reims, de nombreuses attaques l’ont secoué dont une de… Marianne Vos. La porteuse du maillot jaune n’a toutefois pas eu de bon de sortie, tout comme la championne d’Europe Ellen van Dijk. Le rythme intense du début de course n’a pas été sans conséquence avec le peloton qui, un temps, s’est scindé en deux groupes. Deuxième du classement du maillot à pois, Femke Gerritse a placé un démarrage à l’approche de la Côte de Trépail pour aller prendre deux points devant Elise Chabbey. Alors que Maëva Squiban a préféré mettre pied à terre après avoir été vite distancée, Valentine Fortin a essayé de sortir du peloton avec Amandine Fouquenet qui l’a suivie mais le duo franco-français n’a pas fait long feu. Leur compatriote Pauline Allin a alors tenté sa chance, imitée par la porteuse du maillot à pois Femke Markus.Toutefois, cette échappée n’a pas été en mesure de distancer le peloton et a été rattrapée après une fugue d’une vingtaine de kilomètres. La Côte de Vertus a permis à Femke Gerritse d’ajouter deux points à son total pour le classement de la montagne devant une nouvelle fois Elise Chabbey. Un duo qui, après avoir pris un peu de champ vis-à-vis du peloton, a vu la championne de France Audrey Cordon-Ragot faire la jonction dans la descente. Un mouvement qui n’a pas été vu d’un bon œil et le trio a vite été revu. La Côte du Mesnil-sur-Oger a été une nouvelle occasion pour le duo Gerritse-Chabbey d’accumuler des points pour le maillot à pois. A quasiment 40 kilomètres de l’arrivée, Alena Amialiusik s’est extraite du peloton, très vite imitée par Letizia Borghesi puis Maria Giulia Confalonieri et Mischa Bredewold. Un trio qui n’a toutefois pas su faire la jonction avec la coureuse de tête et s’est résolu à réintégrer le peloton. La Néerlandaise a alors placé un nouveau démarrage, sans plus de réussite.Au pied de la Côte de Mutigny, rampe de lancement d’un certain Julian Alaphilippe lors de sa victoire en solitaire à Epernay lors de la 3eme étape du Tour de France 2019, Alena Amialiusik a été rattrapée puis distancée. Les pentes sévères ont donné des idées à Ashley Moolman-Pasio, qui a placé un démarrage. Une attaque qui a mis en grande difficulté la porteuse du maillot jaune Marianne Vos mais la Néerlandaise, après avoir lâché une vingtaine de secondes, a pu faire la jonction dans la descente. Alors qu’Elisa Longo Borghini a pris trois secondes de bonification au sommet du Mont Bernon, c’est un groupe de onze coureuses qui a abordé un final identique à celui emprunté il y a trois ans par la Grande Boucle masculine. Alors que Demi Vollering a imposé le tempo pour Ashley Moolman-Pasio, Katarzyna Niewiadoma a lancé les hostilités à 400 mètres de la ligne. Toutefois, Cecilie Uttrup Ludwig a bien suivi et contré pour aller chercher la victoire. La Danoise de l’équipe FDJ-Suez-Futuroscope devance Marianne Vos, qui profite des bonifications pour conforter son maillot jaune, et Ashley Moolman-Pasio. Alors que la montagne n’est prévue qu’en fin d’épreuve, la hiérarchie de ce premier Tour de France Femmes semble déjà établie.Marianne Vos (PBS/Jumbo-Visma) à 2’’Ashley Moolman-Pasio (AFS/SD Worx) à 2’’Silvia Persico (ITA/Valcar-Travel & Service) à 2’’Elisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo) à 2’’Katarzyna Niewiadoma (POL/Canyon-SRAM) à 2’’Mavi Garcia (ESP/UAE Team ADQ) à 6’’Demi Vollering (PBS/SD Worx) à 8’’Juliette Labous (FRA/DSM) à 11’’- Annemiek van Vleuten (PBS/Movistar) à 20’’Silvia Persico (ITA/Valcar-Travel & Service) à 16’’Katarzyna Niewiadoma (POL/Canyon-SRAM) à 16’’Elisa Longo Borghini (ITA/Trek-Segafredo) à 21’’Ashley Moolman-Pasio (AFS/SD Worx) à 51’’Mavi Garcia (ESP/UAE Team ADQ) à 55’’Demi Vollering (PBS/SD Worx) à 57’’Juliette Labous (FRA/DSM) à 1’05’’Annemiek van Vleuten (PBS/Movistar) à 1’14’’Cecilie Uttrup Ludwig (DAN/FDJ-Suez-Futuroscope) à 1’48’’