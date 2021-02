Tour de France 2021 : La présence au départ de Mathieu van der Poel confirmée par Alpecin-Fenix

45 ans après le dernier Tour de France de Raymond Poulidor, son petit-fils sera présent au départ. En marge de l’Etoile de Bessèges, la formation Alpecin-Fenix a mis fin au suspense. Invitée sur la prochaine Grand Boucle en tant que meilleure ProTeam de la saison 2020, l’équipe belge compte bien aligner Mathieu van der Poel au départ de Brest le 26 juin prochain. Une présence qui était incertaine ces dernières semaines en raison de l’ambition du Néerlandais de participer à l’épreuve de VTT des Jeux Olympiques de Tokyo, programmée peu après l'arrivée du Tour de France, et du fait que le récent champion du monde de cyclo-cross avait assuré être prêt à céder sa place si cela lui permettait de mieux préparer les JO. Toutefois, c’est avec une ambition mesurée qu’Alpecin-Fenix va aborder la Grande Boucle. « C'est une grande aventure pour nous tous. Nous verrons bien comment ça va se passer lors de la première semaine, a déclaré le manager général de l’équipe belge, Christoph Roodhooft, dans des propos recueillis par Cyclingnews. Nous allons aborder la course en nous concentrant uniquement sur la première semaine, puis nous verrons ce qui se passera par la suite. »

Le Tour des Flandres et Paris-Roubaix comme objectifs pour van der Poel

Ce qui est certain, c’est que pour sa première apparition sur le Tour de France, l’équipe Alpecin-Fenix cherchera à réaliser des coups, notamment avec Mathieu van der Poel, à l’occasion des étapes exigeantes tracées en Bretagne. « Avant le départ du Tour, nous choisirons les jours qui, selon nous, nous conviendront particulièrement, ajoute Christoph Roodhooft. Une chose est sûre, c'est que nous n'irons pas avec des ambitions au classement général. » Si les objectifs seront variables, la construction de l’équipe Alpecin-Fenix pour le Tour de France sera faite autour de Mathieu van der Poel, dont le programme du début de saison est déjà bien établi. « A partir du Tour des Emirats Arabes Unis, il se concentrera sur le Tour des Flandes et Paris-Roubaix, ajoute le manager général de la formation belge. Il a déjà montré ce qu'il peut faire sur ces courses, alors il va d'abord se focaliser sur les classiques de printemps. Il passera ensuite au VTT, puis se concentrera sur le Tour de France. » Ne cachant pas que l’objectif de l’équipe Alpecin-Fenix est de rester la meilleure ProTeam à l’issue de la saison 2021, des résultats seront attendus venant du petit-fils de Raymond Poulidor.