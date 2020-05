Tour de France 2020 : L'ambiance ne sera pas celle habituellement connue, assure Chris Froome

L’édition 2020 du Tour de France ne ressemblera à aucune autre. D’abord, la date va différer de l’habitude avec un Grand Départ de Nice le 29 août prochain en lieu et place de la traditionnelle période de début d’été. Ensuite, la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures de distanciation sociale mises en place pourraient limiter l’accès des spectateurs à la course. A l’occasion d’une direct vidéo sur Instagram avec l’ancien joueur anglais de cricket Kevin Pietersen, Chris Froome n’a pas caché ses doutes sur le sujet. « En théorie, la course peut avoir lieu, confie le quadruple vainqueur de la Grande Boucle. Mais je pense que la grande question est de savoir : est-ce que les organisateurs seront en mesure d’empêcher les gens de sortir et de former des attroupements ? Je pense que c’est la principale interrogation. »

Froome s’attend à vivre un Tour différent

Absent de l’édition 2019 du Tour de France, remporté par son coéquipier Egan Bernal, Chris Froome entend faire son retour sur les routes de l’Hexagone et viser la victoire. Mais, si le Tour ne sera pas disputé à huis clos et que le gouvernement n’entend pas demander son annulation pour raison sanitaire, le Britannique s’attend à des sensations différentes sur le vélo. « Il n’y aura pas ces scènes habituelles que l’on voit quand nous traversons ces tunnels de gens, assure Chris Froome. C’est peut-être la version de la course que nous devrons avoir cette année. Je ne sais pas. » Le coureur de la formation Ineos s’attend, en effet, à ce que les spectateurs privilégient la retransmission télévisée au déplacement sur le bord des routes. Ce Tour de France 2020, au parcours très montagneux, s’annonce définitivement unique de par son ambiance.