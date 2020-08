Tour : Cavendish explique son absence

Mark Cavendish n’a plus terminé un Tour de France depuis 2015 (142eme), et ce n‘est pas en 2020 qu’il parviendra à revenir sur les Champs-Elysées. En effet, le sprinteur britannique de 35 ans n’a pas été retenu par son équipe Bahrain-McLaren, où il a signé cet hiver, pour la Grande Boucle qui partira de Nice dans une semaine. Si l’an passé il s’était dit « absolument bouleversé » de ne pas avoir été sélectionné par Dimension Data (dont il a porté les couleurs de 2016 à 2019), cette année Cavendish a parfaitement compris la décision de son équipe. « Vous avez probablement vu que je n’étais pas dans la liste de Bahrain-McLaren pour le Tour de France, explique-t-il dans une vidéo destinée à ses fans. Certains seront contents de cette décision, d’autres seront déçus. Et certains journalistes vont en faire leurs gros titres, Donc mieux vaux que je donne mes propres impressions. Simplement, je pense juste que je ne suis pas prêt pour le Tour de France cette année. C’est le parcours le plus dur que j’ai vu pendant ma carrière. Et je suis un coureur qui a besoin de beaucoup courir pour être en forme, ce qui n’est pas possible cette année avec le covid-19. Bahrain-McLaren a un incroyable coureur pour le classement général, en la personne de Mikel Landa et nous avons une équipe incroyable pour le soutenir. Je sais que je supporterai l’équipe, où que je sois. Je suis super excité par le reste de la saison et j’ai hâte d’y être. Nous avons de gros objectifs et de grosses courses à venir. J’ai hâte d’y participer pour préparer au mieux la saison prochaine. »

Cavendish n'a plus gagné depuis 2018

Depuis la reprise de la saison en juillet, Mark Cavendish a disputé le Tour de Burgos (13eme de la 2eme étape pour meilleur résultat), au Tour de Pologne (12eme de la 2eme étape) et au Tour de Wallonie (28eme de la 1ere étape). Il n’a plus levé les bras depuis février 2018 et la 3eme étape du Tour de Dubai. Malgré cette nette baisse de forme ces dernières saisons, Mark Cavendish espère briller la semaine prochaine lors des championnats d’Europe en France, sa prochaine compétition.