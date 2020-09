Tour : Aucun test positif au coronavirus

Bonne nouvelle sur le Tour de France. Ce mardi, au lendemain du test négatif du directeur Christian Prudhomme, qui va pouvoir faire son retour après une semaine d'isolement, les tests PCR effectués à Lyon dimanche ou lundi à Grenoble lors de la 2eme journée de repos par l'unité médicale mobile Unilab n'ont rien donné. Ainsi, comme le protocole sanitaire mis en place par ASO, qui a été validé par les autorités françaises, le prévoyait les 785 personnes liées à l'épreuve, à savoir les coureurs, les membres des staffs des 22 équipes ou encore le personnel du Tour, ont tous été testées une nouvelle fois, et les résultats sont donc tous négatifs au coronavirus.

Seulement cinq tests positifs depuis le début

La nouvelle a été annoncée ce mercredi matin par ASO, qui organise la Grande Boucle, et l'Union cycliste internationale (UCI). De ce fait, les 156 coureurs encore engagés ont tous eu l'autorisation de continuer le Tour de France, et d'ainsi être au départ de la 16eme étape entre La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans. Pour rappel, lors de la première vague de tests, des membres de l'encadrement de quatre équipes (AG2R-La Mondiale, Cofidis, Ineos-Grenadiers, Mitchelton-Scott) avaient dû quitter précipitamment l'épreuve. Ensuite, Prudhomme avait été positif et avait dû se mettre en retrait le temps de ne plus être positif.