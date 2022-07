TotalEnergies : Vuillermoz est sorti de l'hôpital mais prendra sa décision lundi

Rassuré de pouvoir quitter l'hôpital après une batterie d'examens. Merci aux équipes médicales pour la prise en charge. On fera le point demain sur mon état avec l'équipe.

Vuillermoz prendra sa décision lundi



, lui qui participe pour la huitième fois de sa carrière à l'épreuve. Conduit à l'hôpital de Thonon-les-Bains après la 9eme étape, dimanche entre Aigle et Châtel Les Portes du Soleil, pour y passer des examens complémentaires,ses proches ainsi que ses supporters. "Rassuré de pouvoir quitter l'hôpital après une batterie d'examens. Merci aux équipes médicales pour la prise en charge", a posté Vuillermoz sur Twitter, quelques heures après avoir terminé cette étape complètement épuisé à près de 36 minutes (35”59) du vainqueur Bob Jungels (AG2R-Citroën). Une journée de rêve pour le Luxembourgeois mais cauchemardesque en revanche pour Vuillermoz, pris de vomissements au cours de l'étape et au bord du malaise après avoir franchi la ligne en 159eme position."Pas de malaise à l'arrivée, je me suis effondré de fatigue", a raconté ensuite le 13eme du Tour 2017, avouant qu'il avait vécu dimanche "l'une de (ses) pires journées sur le vélo de toute (sa) vie." "Et 200 km à bout de forces dès les premiers kilomètres et impossible d'avaler quoi que ce soit, c'est très long", ajoutait le coureur français de 34 ans,"Je vais essayer de récupérer après cette journée plus que compliquée. On fera le point demain (lundi) sur mon état avec l'équipe.", seul abandon (6eme étape) à noter du côté de l'équipe TotalEnergies pour le moment.