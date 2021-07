Thierry Marie : « A la fin, j'ai pédalé avec les oreilles »

Marie : « Tellement Guimard hurlait, je l'avais entendu »

Il y a plusieurs choses qui me reviennent, déjà le fait de porter le maillot jaune chez moi. Je suis allé la chercher (cette victoire), mais j'ai hésité. Et quand j'ai vu Bernard Hinault faire " Il est fou, il est fou !", je me suis dit : "Bon, je vais y aller quand même". En 1986, j'avais loupé la traversée en Normandie en Jaune. Là, j'ai eu la chance de le faire, j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisie. Je suis content d'avoir fait ça, parce qu'après, on ne m'a pas oublié.Oui, c'est incontestable. C'est ce qui m'a rendu un peu plus célèbre, entre guillemets. J'étais considéré comme un bon coureur avant et après, j'étais devenu un très bon coureur. J'avais pris une stature plus forte, les gens étaient curieux de me voir. Ca se voyait dans leurs yeux, ça donne du baume au coeur tout ça.Oui, mais en fait, j'avais cette conviction, je me sentais bien dans mon pays, je retrouvais ma Normandie et j'ai même chanté. Je me sentais bien, je me suis lâché. J'avais surtout Bernard Quilfen, qui m'a donné un bon coup de main car il avait fait la même chose que moi en 1977, bon avec une vingtaine de kilomètres en moins. Mais forcément, il m'a aidé avec son expérience.Forcément, c'est une fierté. Quand on tourne la page, on n'existe plus, donc quand on parle de vous, c'est quand même fort. Surtout encore maintenant, après tant de champions. Vous vous rendez compte... Je suis content pour moi, mais aussi pour ma famille aussi, qui adore le vélo. Mon père et ma mère ont adoré. Ca a vraiment couronné ma carrière.Oui, parce que normalement, j'avais tout intérêt à ne pas bouger ce jour là, parce que j'avais un contre-la-montre et que j'étais en bonne forme cette année-là. Mais j'ai brûlé l'étape (sic). D'ailleurs, j'ai eu plus de bonheur à porter le maillot jaune ce jour là parce qu'avec la fatigue... Il faut voir la fatigue que j'avais ! J'étais cramé, j'ai cramé le moteur (sic). Les jambes ? A la fin, j'ai pédalé avec les oreilles (rires).Le problème des oreillettes c'est que l'on met le doute aux coureurs. Avec les oreillettes, il faut avoir un bon directeur sportif pour nous motiver, mais s'il est médiocre... Après, moi, je ne peux pas juger, c'est quelque chose que j'ai jamais connu, mais j'imagine que ça peut brouiller les cartes. Ca donne aussi du confort dans un peloton, parce qu'il n'y a plus les voitures qui te bousculent pour venir donner les instructions. Nous, on avait plutôt intérêt à consulter notre roadbook, parce que sinon, on finissait dans la balustrade. C'est comme pour le ravitaillement. Avant, le ravitaillement c'était le Tour de France qui l'organisait, pas les équipes elles-mêmes. Ce sont des choses qui ont changé et à chaque fois ce sont aux coureurs de s'adapter. Mais j'imagine que maintenant, ils se sont bien adaptés, et c'est quand même confortable.Ils auraient peut-être abusé un peu, ils m'auraient dit "Vas-y ! Vas-y ! Attaque !" et puis après, quand tu n'as plus rien dans le sac (sic)... Non mais c'était ça aussi avant. Il y avait des coureurs qui étaient au coup de klaxon pour attaquer. Aujourd'hui, c'est différent, ça n'a rien à voir, Tony Martin qui est tombé à cause de la pancarte de la dame, à notre époque ça aurait été différent parce que nous on était bienveillant avec les spectateurs, on faisait un petit geste de la main pour dire : "attention, c'est dangereux, écartez-vous." Dès qu'il y avait un bidon par terre, on mettait la main au cuissard derrière et on était un peu plus vigilant. Là, il a manqué de vigilance. Il s'est rétamé sur une pancarte, c'est quand même abusé. Maintenant, les vélos sont légers et les freins sont puissants, ce sont des freins de camions pour des vélos. Nous c'était le contraire : on avait des freins à tirage central. Il fallait prendre rendez-vous pour freiner.J'entendais Cyril Guimard hurler : "Il faut qu'il pense au maillot jaune !". Je pensais déjà à la victoire d'étape moi. Il avait crié ça dans la radio. Tellement il avait hurlé, je l'avais entendu (rires). J'ai dit "Il me fait chier lui, laisse-moi prendre l'étape". C'était une autre époque, on s'amusait bien.Il peut très bien y avoir des surprises, mais Pogacar pourquoi pas. Il a montré un signe de faiblesse dans le Ventoux, et au Tour il ne faut jamais montrer de signe de faiblesse, c'est Bernard Hinault qui me l'a dit. Maintenant, il risque de se faire attaquer et les oreillettes là, ça va crier fort. (rires).Les gens ne comprennent pas le vélo, c'est compliqué. Les gens, ils exagèrent, parce qu'ils ne faisaient pas avec Laurent Fignon. L'affaire Festina nous a fait beaucoup de mal, encore aujourd'hui. Les gens qui n'y connaissent rien disent que tous les coureurs sont dopés. Après, c'est général. Les gens en ont ras-le-bol de la politique, ils disent qu'ils sont tous vérolés (sic). Ils disent que les coureurs cyclistes sont tous dopés, donc plus personne n'est propre pour eux. C'est la facilité, les gens ne savent pas monter sur un vélo.Il faut se méfier, parce que l'on avait déjà encensé Bernal et puis finalement, c'est un autre (Pogacar) qui a repris. Ce n'est pas plus mal, ça change et donne du piment.Sodeox, ça représente la bonne gastronomie, parce que quand j'étais coureur, on faisait attention à ce que l''on mangeait mais on aimait bien voir ce qu'il se passait au village départ. Donc on a bien apprécié la venue de Sodexo. Franchement, durer comme ça dans le temps, ça parle. Trois décennies, ce n'est pas rien.Je ne faisais pas vraiment attention à la diététique personnellement, mais on aimait bien, ça changeait de l'ordinaire. En plus c'était un accompagnement assez culturel. On se disait : "Ah, ça fait partie de cette région-là". Cela revalorise les régions, on était un petit peu curieux de connaître.Je me souviens pas d'avoir mangé de la teurgoule (spécialité de sa région la Normandie) en tout cas (rires), mais il y avait souvent des plats cuisinés. Quand il y avait du cassoulet, franchement, on s'arrêtait tout de suite. La France est très riche en plats régionaux et Sodexo, ils savent faire ça et redonner un peu de vie aux régions.