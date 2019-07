Teuns s'impose, Alaphilippe perd le maillot jaune pour 6 secondes

L'épopée de Julian Alaphilippe en jaune aura duré 3 jours, et malgré une belle lutte dans cette première étape de montagne, le coureur de la Quick-Step n'aura pas pu garder son avantage. La faute à une échappée partie dès le début de l'étape avec 14 coureurs à son bord, qui a pu compter jusqu'à 8 minutes d'avance, et qui a su résister au retour du peloton, pour la première fois à la Planche des Belles Filles. Dylan Teuns et Giulio Ciccone, membres du groupe de fuyards, se sont disputé la victoire jusque dans les derniers hectomètres. A la pédale, le coureur belge a fait exploser l'Italien, qui se consolera, sans doute, avec le maillot jaune, qu'il récupère pour 6 petites secondes.

Dans le peloton maillot jaune, Julian Alaphilippe a pu se jauger face aux favoris du Tour, qu'il a même attaqués lors du dernier kilomètre pour aller défendre sa tunique. Dans son sillage, seul Geraint Thomas a suivi, affichant une forme supérieure à celle de tous les favoris, y compris son coéquipier Egan Bernal, dans une dernière montée qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Malgré le train mené par la Movistar et la FDJ, aucun favori n'a su attaquer. Seul Mikel Landa a mis le feu aux poudres, un peu, prenant jusqu'à 25 secondes d'avance avant de caler dans les forts pourcentages.

Si tout reste ouvert entre les têtes d'affiche, plusieurs leaders ont perdu gros. Romain Bardet a craqué dans la dernière ascension, abandonnant 1'07 à Thomas, Alejandro Valverde a été sacrifié par la Movistar, Vicenzo Nibali et Fabio Aru, vainqueurs ici en 2014 et 2017 n'ont jamais pu se montrer à leur avantage. Désormais les coureurs vont pouvoir se reposer avec une étape de transition dès demain jusqu'à Châlon-sur-Saône qui devrait profiter aux sprinteurs, et Giulio Ciccone pourra porter fièrement le premier maillot jaune de sa carrière.