Sondage: Les Français croient en Bardet

A l'heure du traditionnel championnat de France, programmé ce dimanche, à La Haie-Fouassière, un sondage Odoxa pour RTL et Groupama indique qu'ils sont 30 % des Français interrogés à croire en la victoire de Romain Bardet sur le prochain Tour de France, dont le Grand Départ sera donné à Bruxelles le samedi 6 juillet. Le leader d'AG2R-La Mondiale ou une valeur sûre après ses podiums en 2016 (3e) et 2017 (2e), malgré des performances plus en demi-teinte depuis le début de la saison.

Ils sont même 37 % chez les amateurs de cyclisme à estimer que Bardet a les moyens de succéder cet été, au palmarès de l'épreuve, à Bernard Hinault, dernier vainqueur français en 1985.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) n'est pas en reste, deuxième Français cité pour une victoire finale à Paris avec 18 % des suffrages exprimés, devant même Geraint Thomas (Ineos Team), le tenant du titre (10 %).

La passion pour l'épreuve reste stable avec 49 % des sondés prêts à suivre le feuilleton estival (contre 50 % l'an passé), 35 % qui s'installeront devant leur petit écran pour suivre les étapes en direct. Et une course qui, si elle reste synonyme d'événement populaire (88 %), festif (67 %) et positif pour le tourisme (77 %), continue de traîner la casserole du dopage auquel elle est associée pour 75 % des personnes interrogées, en même temps qu'elle est cataloguée comme étant trop "marketing' (62 %).