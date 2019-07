Sagan se montre, Alaphilippe assure

Le jaune lui va si bien que le directeur même du Tour, Christian Prudhomme, malgré son devoir de réserve, avoue son plaisir de voir Julian Alaphilippe aux commandes de la Grande Boucle. Depuis lundi soir et sa prise de pouvoir à Epernay, le coureur de la formation belge Deceuninck Quick-Step rayonne au cœur du peloton. Lui qui n’avait encore jamais roulé avec la tunique de leader sur la Grande Boucle, à 27 ans, sera toujours la référence à suivre au départ de Mulhouse, jeudi, en direction de la Planche des Belles Filles.

Pour ce faire, ses coéquipiers n’ont pas forcément eu à s’escrimer avec la concurrence dans les quatre cols du jour, et notamment les deux difficultés ultimes – la Côte des Trois-Epis et la Côte des Cinq Châteaux – dans les 40 derniers kilomètres. Partis tôt à l’aventure, les quatre grands animateurs du jour – le maillot à pois Tim Wellens, Toms Skujins, Simon Clarke et Mads Wurtz – ont vu leurs efforts réduits à néant dans l’ascension finale – voire dans les kilomètres précédents – avalés tour à tour par une locomotive emmenée par les Bora et les Sunweb, les teams de Peter Sagan et Michael Matthews.

Si le second n’a pas su trouver une brèche pour se distinguer dans le sprint final, le Slovaque, lui, s’est projeté avec autorité vers la ligne d’arrivée, entraînant dans son sillage les Wout Van Aert et Matteo Trentin pour signer sa 12e victoire en carrière sur le Tour – la toute première cette année. Dixième de la hiérarchie du jour, Julian Alaphilippe conserve naturellement son précieux maillot d’or, concédant tout juste six secondes de bonifications à Wout Van Aert, lequel pointe ce soir à 14 secondes du sommet.