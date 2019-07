Sagan: "Fier de rentrer dans l’histoire"

On y était tellement habitué que cela est pratiquement passé inaperçu, mais Peter Sagan a remporté le maillot vert du Tour de France pour la septième fois de sa carrière. Vainqueur d'étape à Colmar, mais surtout récompensé pour sa régularité, le Slovaque efface ainsi des tablettes Erik Zabel, qui avait terminé six fois de suite meilleur sprinteur entre 1996 et 2001.

"Je suis très heureux avec ce septième maillot vert, mais je suis également surpris, a confié le Slovaque. Chaque année, je reviens et je fais de mon mieux. La première fois j’étais juste venu pour gagner des étapes, et le maillot vert est venu avec. La deuxième fois, c’était le 100e Tour et j’ai encore gagné. Ensuite, j’y suis allé un peu plus tranquillement, ou en tout en cas en contrôlant. Je suis fier de rentrer dans l’histoire du Tour de France avec ce nouveau maillot vert. Mon moment préféré cette année, c’était ma victoire sur la 5e étape, mais j’ai bien aimé aussi quand l’étape de montagne a été raccourcie, c’était un soulagement pour moi. Et quand j’ai franchi la ligne d’arrivée à Paris, c’était aussi une sensation énorme."