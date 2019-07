Rossetto: "Avec Offredo, on a rigolé"

Vendredi, à l'occasion de la 7e étape du Tour de France entre Belfort et Chalon-sur-Saône, Stéphane Rossetto s'est de nouveau échappé, en compagnie d'un autre Français, Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert), deux hommes qui n'hésitent pas à tenter leur chance depuis le début de l'épreuve, et qui ont une nouvelle fois échoué.

Mais le coureur de la Cofidis assure avoir pris beaucoup de plaisir à fausser compagnie au peloton sur plusieurs dizaines de kilomètres. "C’était une belle journée au côté d’un ami, Yoann. En début d’étape, on a rigolé sur ce qu’on voyait au bord des routes, sur les commentaires qu’on entendait... Des journées comme ça sur le Tour de France, c’est mémorable. Ça n’a pas de prix d’être échappé sur le Tour ! Et vivement la prochaine tentative !", a-t-il expliqué. Peut-être ce dimanche, jour de fête nationale, à l'occasion de la 9e étape entre Saint-Etienne et Brioude ?